Hep eleştiri olmaz.Önce benzinde az da olsa bir indirim, şimdi de tüp gazda indirim ;

10 kiloluk tüp gazın fiyatı 74 TL'den 60 TL'ye düştü.Yapılan büyük zam ,geri alındı diyebiliriz ancak son yıllardaki geriye gidişin yerini hiçbiri tutamaz,kolay kolay da geriye dönülemez.

Bunlar insanları biraz olsun sevindirse de birilerine sürekli bağlı olmanın ve ekonomik bağımsızlığa kavuşmamanın,kullandığı para biriminin de riskiyle yaşayan bir halk için geleceğe umutla ve güvenle bakmak gerçekten çok zor.Yıllarca batırdığımız kurumlar ,bankalar , yargıya intikal edilmeyen binlerce suçlu ,suçluların piyasada cirit atması , hepsi birer güvensizlik ve ön yargı unsurudur.Ödenen vergilerin halka yol,sağlık veya eğitim alanında geri dönmemesi gibi çok şey yazabiliriz.Bundan dolayıdır ki en basitinden bir poşetin ücretli olmasında ciddi tepkiler ortaya konmuştur.Yıllar yılı gelip giden iktidarlar ,siyasiler ve onlarla her daim paslaşan bir halk.Gör beni göreyim seni ,idare et beni idare edeyim seni.Günün sonunda idare ederler seni...

(Ahmet Ersöz)

Tek yol...

Geleceğe dair umutlarımızın,huzur ve gülümsemelerimizin azaldığı zamanlardayız.

Ülkemizde ortak değerlerimiz yok edildi. Karşı düşünceleri toptan reddetme lüksümüz yok..Çünkü Kıbrıs Türk Halkının geleceğini düşünen,mücadele eden Ona hayatı pahasına Liderlik eden kimseler yok..

Devlete,Cumhuriyete,düzene

inanmayan,güvenmeyen,karşı çıkanlar olabilir..

Gücün varsa ya yıkacaksın bu düzeni,ya da yasalar ve demokratik kurallar içinde mücadeleni vereceksin.. Adalet isterken Dürüst olacaksın.

İşine gelince devrimci işine gelince vatansever olmayacaksın.Devrimci vatansever olacaksın.

Aşağıladığın devletin ya sana verdiği hiçbir şeyi kabul etmeyeceksin veya verdiklerini eşit değil,Adil dağıtacaksın...

Farklı düşünen herkesi yok sayma yoluna girmek, yürek ister..Gir girebilirsen. Yap devrimini,yapabilirsen?

Barış antlaşmasını imzala Barış isteyen varsa...

veya 83'cü vilayet olduğunu ilan et! edebilirsen.?

Yapabilene, Helal olsun..

Amma bu coğrafyada Yok böyle bir dünya...

Vatanseversen,tohumunu ekecek,işçini sevecek, insanı sömürmeyecek,vergi kaçırmayacaksın. Dağını,toprağını,kurumlarını, kişisel çıkarlar için tanıdıklarına peşkeş çekmeyeceksin,avanta yemeyecek yedirmeyecek,kurumlarının batmasına sebep olmayacaksın....işine zamanında gidecek,öğrencine, hastana vatandaşına iyi hizmet vereceksin. Paylaşacak, dürüst,yardımsever,çalışkan olacaksın...

Hakkın varsa isteyecek,boyun eğmeyeceksin.Eğilirsen hakkınla beraber onurunu da kaybedeceğini bileceksin.

Yönetmeye adaysan,önerecek,çözüm üretecek başarısızlık da sorumluluk alacaksın.Bedel ödeyecek,yanlış yapana bedel ödeteceksin.

Adil Önder olacaksın. Hepimiz önce aynaya bakmalıyız..

(Eralp Şerifoğlu)

Bir yakınım için Devlet Hastanesi'nden online randevu işlemi yaptırdım 3 hafta önce ve bu konuda yaşadıklarımızı paylaşmak istiyorum.

Bu bir şikayet veya isyan değildir yanlış anlamasın kimse.

Yaşadıklarımız ve bize verilen hizmettir bu..

3 ay önce acil servise giden yakınıma Dr.Ahmet Ebeoğlu bakmıştı ve beyin ile ilgili tetkiklerinin ardından 1 gece serviste kontrol altında tutuldu sonra ise "3 ay sonra seni tekrar muayene edeyim lütfen kontrole gel" demişti doktor bey

3 hafta önce bu 3 ay doldu. Konu beyin olduğu için tedirgin oluyor insan ve bir an önce sonuca ulaşmak istiyor doğal olarak.

Aradık şu meşhur online numaraları. 4 rakamlılar hani. 2 günde ulaştık görevliye. 1 Salı günüydü.

Doktor bey sadece Çarşambaları hizmet veriyor dediler ve 8 gün sonraki Çarşambaya randevu verdiler. Okey dedik.

7inci gün Salı aradılar Devlet Hastanesinden randevunuz var dediler ancak doktor bey yarın hasta bakamayacak başka işi var dediler. "Vay be dedik güzel hizmet."

Geçen hafta Çarşambayı bekledik ve Salı günü yine telefon çaldı bizim randevu yine ertelendi. Sebep yine ayni.

Ve bugün Salı. Yine telefon yine ertelendi yine ayni sebep.

Yakınıma işin yolunu gösterdim. Özel kliniğinde para karşılığı bakınacan artık dedim ve sorun çözüldü.

İnşallah güzel haber de alırız ve bekleyip para verdiğimize değer.

Bu sebepten ötürü kimse Kıbrıslı halka, Devlet Hastanesinde bişeyler düzeldi demesin.

(Ahmet Özsoy)