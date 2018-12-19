GPS navigasyon sistemleri, dünya üzerinde küçücük bir nokta olan adamızı haliyle bölünmemiş ve ada yollarının tümünü açık göstermektedir. Kuzeyde kalıp güneye geçmek isteyen veya Larnaka havaalanına gidecek yabancıların ve turistlerin bir kısmı bölgemizde bu sistemlere bakarak Güvercinlik, Çayönü, Kukla hatta Akıncılar'a gidip geri dönmekte, birçoğu da uçağını da kaçırmaktadır. Geçenlerde bir Rus aile uçağa yetişmek için büyük bir kaza atlatıp ölümden döndü. Bir başka gün bir otobüsün de Akıncılardan farkında olmadan direk güneye geçtiğine tanık olduk. Bu konuda tarafların işbirliğiyle bir çözüm üretme şansı var mı? Yoksa bu adayı hem kendimiz hem de bizi ziyaret eden insanlara hala daha çekilmez hale getirmeye devam mı edeceğiz?

(Okan Dağlı)

"13 yaşındaki çocuk mühimmat patlaması sonucu hayatını kaybetti" bu kadar ha? Bu kadarcık! Bütün olay bundan ibaret yani?

(Serkan Soyalan)

Çocukken hep biz de büyümek isterdik, olup bitenlerden habersiz, dertsiz, tasasız. Halbuki büyüyünce de çocuk olmak istiyor insan. Tekrarı olmayan, hatıralarımızda puslu yarım yamalak, telaşlı geçen çocukluk yıllarına kim dönmek istemez ki!

(Nevzat Akçagil)

Anayasa'nın vicdani ret hakkının tanınmasında engel olup olmadığı bir kez daha gündeme geldi. Bu konuda düşüncelerimi daha önce 2015 yılında paylaşmıştım. Konu gündeme geldiği için bir kez daha paylaşmakta fayda görüyorum.

Aradan geçen üç senede görüşlerimin değişmesine neden olacak bir başka değerlendirmeyle karşı karşıya gelmedim. Hala daha 1985 Anayasası'nın vicdani ret hakkının tanınmasında engel olduğunu düşünmüyorum.

(Serkan Mesutoğlu)

Yok öyle yağma... Bu vatanın çocuğuysan , vatani görevini yapacan...Ben vicdanımı , askerde her hafta ailesel durumu iyi olmadığı için gelmeyenlerle paylaşarak, cebinde harçlığı olmayanlarla paylaşarak. Paylaşmayı öğrendim, sabah düzenli kalkmayı vs.vs. disiplini öğrendim. En önemlisi Vatanımın bu günlere gelmesi için yoklukla savaş verenleri öğrendim.......Adam tütün biraz...

(Tamer Karakaşlı)

Keşke tümden askersizleştirilmiş bir dünyada yaşayabilsek... Ama böylesi bir istek boş hayalden öteye geçemez... 13 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğun sivillerin girmesinin yasak ve sakıncalı olduğu askeri atış - talim bölgesinde bulduğu bir cismin patlaması sonucu yaşama veda etmesi, asker karşıtlarının askerimizi rencide edecek söylemlerde bulunmalarına yeni bir vesile oluşturdu...Yazımın girişindeki iki cümleyi bu nedenle yazdım.. Ve tespitlerime devam edeyim: O askeri bölgeye sivillerin girmesi yasak ve sakıncalı olduğu halde hurdacılara satılabilecek metal parçaları arayanların sıkça oralarda görüldüğü söyleniyor... Giriş yasağı varsa elbette ki o yasağın bir anlamı vardır ve anlamına uygun davranılmalı... Güney Kıbrıs'ta da bu tür üzücü kazalar ve hatta askerlerin tatbikatlarda yaşamını yitirmesi sıkça duyulan bir durumdur. Ama bu durumlar nedeniyle Güney'de savunmanın sorumlusu olan askeri kurumlara saldırıda bulunulduğu görülmez... Durum öyle gerektiriyor madem ki savunma kurumları da olacak, o kurumların mensuplarının eğitim adına tatbikat yaptığı bölgeler de olacak... Askersizleştirilmiş ve silahsızlandırılmış bir dünyada yaşama şansından yoksunuz maalesef.. Bu arada tedbirli olmanın yaşamsal gereğinden söz ederken, bugünkü "Kıbrıs" gazetesinin ön sayfasında arazide tarladan mantar toplar gibi bomba toplamaya çalışan normal giysili görevlilerin fotoğraflarını görünce ürperdim...Patlayıcı madde aramaları böylesi bir pervasızlıkla yapılamaz...

(Ahmet Tolgay)