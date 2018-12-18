“Zümresel değil toplumsal kaygılar ile hareket eden bizler imar planı hazırlanıncaya kadar, plan kararlarını ipotek altına almamak ve sürecin sağlıklı yürütülebilmesi için, yürürlüğe giren emirnamenin amaçları sulandırılmadan uygulanması gerektiğini düşünüyoruz. Bizler; tüm bu gerçeklerden hareketle koruyarak gelişsen, üreterek büyüyen, kentsel ve kırsal özelliklerini sürdüren, doğayla barışık ve yenilikçi, insanların yaşamaktan ve iş yapmaktan mutlu oldukları Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi için emirnameyi destekliyor ve imar planı sürecine sahip çıkıyoruz.”

(Okan Dağlı)

Rum Sözcü Prodromos, doğal gaz paylaşımı konusunda, “Kıbrıs Cumhuriyeti, tüm vatandaşları adına hareket etmekte ve zamanı geldiğinde, tüm Kıbrıs vatandaşlarının faydalarını paylaşmak için bir mekanizma olacaktır” demiş.

İŞTE asıl mesele bu... Rumlar bizim adımıza da hareket edip karar verebiliyorlar. Devleti gasp etmenin sonucudur bu... Şimdi de paylaşmak istemedikleri zaten devletin kendisidir.

(Hasan Erçakıca)

Bazıları çok biliyor. Özellikle de "kamudan emekli olduktan" sonra, ya da görevden alındıktan sonra "uzman oldukları" akıllarına geliyor. Bu ucube memleketin bu hale gelmesine neden olanlar, görevden gidince "akıl veren ve bir bilen" oluyor ya...

(Hüseyin Ekmekçi)

Sayın Sucuoğlu'nun Kapalı Maraş turu önerisine ek olarak, Apostolos Andreas Manastırının Bülent Ecevit Meydanı turu; Darmadağın edilmiş Rum Mezarlıkları turu; Karpaz köyündeki Rum kahvesi yanındaki, Ortaçağdan kalan Kiliseye doğru şahlanmış at üzerindeki Atatürk Heykeli ziyareti; Beşparmaklardaki Komando yazısı yürüyüş parkuru; Vur At Öğün yazılı tepe ziyaretleri; Ahır olarak kullanılan Kilise ziyaretleri; Askeri köy olarak kullanılan Maronit ve Rum köyleri turları; Farklı farklı dikenli tel enstelasyonları; el konulmuş binlerce ikon ve resimlerle düzenlenebilecek sergileri de ekleyebiliriz!!

(Mete Hatay)

İnanç meselesine takıldım bu aralar, onu araştırıyorum. Kıbrıs adası üzerinde yaşayan insanların inançları konusunda kitaplar, makaleler, yayımlar okuyorum.

İnanç; kavranılması, algılanması zor ve soyut bir kavramdır. Nedense toplumda ‘inanç’ dediğimizde insanların aklına hemen din kavramı geliyor. Bunun nedeni de inanç olmazsa dinin olamayacağıdır.

(Serkan Soyalan)