Bu güzelim ülkede sağlıkta durum maalesef içler acısı,eğitimde durum ayni, kurumların durumu aynı, özel sektör ve esnaf battı,hayvancılık ve tarım kan ağlıyor, banka faizleri insanları batırdı,karpazda yıllardır emirname var sadece karpaz insanı sesini duyurmaya çalıştı yıllarca ama kimse duymadı,bunlar halkı ilgilendiren en büyük sorunlarken ve öncelikli düzelmesi gerekirken hićkimseden ses seda yok ama bir mağusa-yeniboğazići-iskele emirnamesi davası çıktı belli kesimlerden sesler yükselmeye başladı,keşke bu emirname ye karşı yapılan duyarlılık yukarıda yazdığım ülkenin en büyük sorunlarına da gösterilseydi.

(Behiç Göksan)

Her çocuğun mutlaka büyüdüğünde ‘bir gün’ gerçekleştirmek istediği bir çocukluk hayali vardır. 3 yaşında henüz okuma yazma bilmezken, babamın bana okuduğu masal kitabı olan Külkedisi Sindirellayı, tersten tutup güya okuyormuş gibi ezbere kitabı okuduğumu anlatır hep babam. Şişman, içine kapanık ve diğer kız çocuklarına göre daha ‘çirkin’ bir çocukluk ve ergenlik dönemi geçirdim. En büyük korkum kendimi külkedisi gibi şanssız ve kurtarılmaya muhtaç hissetmekti. Bu yüzden okuduğum tüm masalları hep tekrar yazmak istedim. Külkedisinin bir gün prenses olmak için prensini beklemediği, sıfır beden olmadığı, kimseye boyun eymediği, hatta prenses bile olmak istemediği sadece kendi gibi olabileceği ve istediği hayatı kendi başına kendi seçimleriyle yaşayabileceği özgün bir masal yazmak isterdim. Geçtiğimiz gün bu hayalimi gerçekleştirdim. Yerli, eli maşalı, kaderini baştan yazan bir Külkedisi masalını kısa reklam filmi tadında yayınladık. Kocaman bir ekibin ortak çalışmasıyla , Külkedisi masalı ilk kez bizi güldürdü. Yukardaki fotoğraf da tam ‘o’ anın yansımasıydı. İnsanın hayalini somutlaştırdığı elle dokunabildiği onu hissedebildiği an, kalbinin titrediği ve duygularının altüst olduğu o an... Yaşadığımı bir kez daha hissettim. Keşke 13 yaşında ölen Makhir de benim kadar şanslı olabilseydi. Kim bilir kaç tane çocukluk hayali vardı gerçekleştirmek istediği. Makhir’in hikayesi de Külkedisi masalı gibi yeniden yazılabilirdi belki. Dilerim bizi ve tüm insanlığı gittiği yerde affeder Makhir...

(Gülşen Erçin)

Tam da zirvedeyken göreve veda eden Almanya Başbakanı Angela Merkel'in mütevazı yaşamına ilişkin bir kısa yazım olmuştu... Almanya'da onun mahallesinde yaşayan bir Türk dosttan ek bilgi geldi...Memnuniyetle burada paylaşıyorum: Angela Merkel 2005 yılında Almanya Başbakanı olduktan sonra daha önce eşi ile beraber oturduğu eski Doğu Berlin’deki mütevazı apartman dairesinde oturmaya devam etti. Apartman'ın adresi: Kurpfergraben 6, 10117, Berlin. Apartmanın karşısında bir müze var. Apartmana ulaşan cadde ve sokaklar halka ve trafiğe açık; sadece 2 polis apartmanı gözlüyor. Berlin'de Humbold Üniversitesi'nde kimya profesörlüğü yapan kocası Joachim Sauer, olabildiğince Merkel'in resmi faaliyetlerine katılmamaya özen göstermiştir."

(Ahmet Tolgay)

Sesini yükselterek birilerine üstünlük sağlamaya çalışanlara kısa bir not,Eşek her anırdığında ormanın kralı mı oluyor?

(Serkan Özalan)

Gönyeli-Güzelyurt yolundaki Asrın Alt geçidi ,yapılmaya başlandığında ,Yol 2 ay trafiğe kapalı olacaktı. Davacılar yolun sonuna yaklaşılınca ,kan davası kapsamında ara emriyle bu işi durdurdu.Yıllarca sürecek mahkeme macerası başlamış oldu.Bu yolu kullanan insanlar da zaten trafik krizi yaşanan ülkemizde daha da bunalıma girerek,zaman kaybıyla gidecekleri yere gitmekte.Eh ülkede kimin nereye nasıl izin verdiği ,çarpık ve bullaga yapılanma sorunlarını da düşündüğümüzde durum içler acısı.Biz böyle devam ettikce ,kararnameler de hep havada uçuşacak.Birileri kararnameci ,birileri de bananeci olarak şeyinin doğrultusunda devam edecek.Çeken halk olacak diyecektim ama vazgeçtim çünkü bunlar hepimize mustahaktır..

(Ahmet Ersöz)