banner237
İşte asla yalnız gidemeyeceğiniz yerler
İşte asla yalnız gidemeyeceğiniz yerler
4 0
Rüyaların anlamı var mı?
Rüyaların anlamı var mı?
8 0
Lefkoşa-Güzelyurt anayolu tehlike saçıyor
Lefkoşa-Güzelyurt anayolu tehlike saçıyor
16 0
“Protokol konusu ciddiyetle ele alınmadı”
“Protokol konusu ciddiyetle ele alınmadı”
6 0
“Yolsuzluk dosyalarında nereye geldiğimiz ortada”
“Yolsuzluk dosyalarında nereye geldiğimiz ortada”
6 0
Yılmaz, Spor Dairesi'ni göreve davet etti
Yılmaz, Spor Dairesi'ni göreve davet etti
53 0
Hangi Burç Hangi Kitabı Mutlaka Okumalı
Hangi Burç Hangi Kitabı Mutlaka Okumalı
56 0
2018'de bilim ve teknoloji dünyasında neler yaşandı?
2018'de bilim ve teknoloji dünyasında neler yaşandı?
20 0
banner82

Sosyal Medyanın Sesi

banner27

banner210
Sosyal Medyanın Sesi
banner215

Doğayı ve Geleceğimizi Katleden Emirnameye Hayır! deniyor ama gelin bakalım o emirnamede hangi maddeler var?

Doğal çevreyi tahrip eden, otomobil bağımlı, dağınık, parçacı, yaygın ve yollar boyu yapılaşma eğilimi gösteren bölgenin toparlanması ve dengeli gelişmenin sağlanması,

- Zengin doğal kaynakların, tarihi ve kültürel mirasın korunmasını sağlanması,

- Sulak alanlar ve orman alanlarının korunması,

- Dere yatağı ve/veya su arkı ve çevresinin korunması, çocuk oyun alanı, parkve benzeri ortak yeşil alanların ayrılmasının sağlanması

Yorum sizin..

(İrfan Gündüzler)

Aha size tarım politikası: Devletin sağladığı sakıncalı yemler sonucunda ürettiğimiz aflotoksinli sütlerin tonlarcası dökülüp imha edildi... Duvardan duvara çarpıp başı gözü hurdahaş olan bir tarım siyasetimiz var vesselam!.

(Ahmet Tolgay)

Ülkenin durumu keçi , koyun olayının ayni.Birde cebe göre siyaset modası başladı.

(Serkan Özalan)

Ülkedeki kötü huy gene nüksetti, tartışma başka zaman da olmaz, tam da mücadelenin yükseldiği, saldırının arttığı, dayanışma ihtiyacının en fazla hissedildiği zaman, keskin abilerimiz, ablalarımız "gerçek mücadele" yolunu işaret ederler, mücadele edenlerin yetersizliğinden bahsederler, aslında bizim tam da o söylemediğimiz olmadığımızı iddia ederler, yanlış olduğumuzu "vurgularlar" ve konforlu sığınaklarına çekilirler... ne güzel, yorumlara dikkatli bakın aslında kimin "gerçek" vicdani retçi olduğunu, bizlerin "yanlış" olduğunu anlatan "güzel" yorumları okursunuz... yasayı geçirmeyenlere, yasa hazırlığı olmasına rağmen süreci devam ettiren savcıya tek kelime yok, biz gerçek değiliz ve konforlu odalarından bizlere "en" doğruları anlatmaya devam ederler... ve bu süreç bizi azaltarak, yok ederek böylece devam eder...gerçekse üç hafta sonra askeri mahkemede dava var, gerisi detay, ve ortada iki seçenek, taraflar net, birinin yanında değilsen diğer tarafta olduğun zamanlar... "en" doğruculara selam olsun, Nazım ustanın dediği gibi yürümek...
Yürümek; 
yolunda pusuya yattıklarını, 
arkadan çelme attıklarını 
bilerek 
yürümek... 
Yürümek; 
yürekten 
gülerekten 
yürümek...

(Murat Kanatlı)

Emirnameye karşı olanlar sokağa ineceklerini açıkladılar... Bence Girne'ye gelip bir tur atsınlar, ya da 1 hafta önce yaşlananlara baksınlar... Nefes almak ve yaşamak istiyorsak, Emirname'den ziyade İmar Planları'nı gündeme getirip, konuşalım...

(Serkan Soyalan)

Bir vekil bir şey söyledi gene başladık popülizme... Bu ülkede milletvekili sayısının çok olduğunu düşünürüm... Sayı azaltılmalı ama maaş da artırılmalı... Vekillik profesyonel olmalı ve alınan maaşlar da artırılmalıdır.

(Aytuğ Türkkan)

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.