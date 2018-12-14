Doğayı ve Geleceğimizi Katleden Emirnameye Hayır! deniyor ama gelin bakalım o emirnamede hangi maddeler var?

Doğal çevreyi tahrip eden, otomobil bağımlı, dağınık, parçacı, yaygın ve yollar boyu yapılaşma eğilimi gösteren bölgenin toparlanması ve dengeli gelişmenin sağlanması,

- Zengin doğal kaynakların, tarihi ve kültürel mirasın korunmasını sağlanması,

- Sulak alanlar ve orman alanlarının korunması,

- Dere yatağı ve/veya su arkı ve çevresinin korunması, çocuk oyun alanı, parkve benzeri ortak yeşil alanların ayrılmasının sağlanması

Yorum sizin..

(İrfan Gündüzler)

Aha size tarım politikası: Devletin sağladığı sakıncalı yemler sonucunda ürettiğimiz aflotoksinli sütlerin tonlarcası dökülüp imha edildi... Duvardan duvara çarpıp başı gözü hurdahaş olan bir tarım siyasetimiz var vesselam!.

(Ahmet Tolgay)

Ülkenin durumu keçi , koyun olayının ayni.Birde cebe göre siyaset modası başladı.

(Serkan Özalan)

Ülkedeki kötü huy gene nüksetti, tartışma başka zaman da olmaz, tam da mücadelenin yükseldiği, saldırının arttığı, dayanışma ihtiyacının en fazla hissedildiği zaman, keskin abilerimiz, ablalarımız "gerçek mücadele" yolunu işaret ederler, mücadele edenlerin yetersizliğinden bahsederler, aslında bizim tam da o söylemediğimiz olmadığımızı iddia ederler, yanlış olduğumuzu "vurgularlar" ve konforlu sığınaklarına çekilirler... ne güzel, yorumlara dikkatli bakın aslında kimin "gerçek" vicdani retçi olduğunu, bizlerin "yanlış" olduğunu anlatan "güzel" yorumları okursunuz... yasayı geçirmeyenlere, yasa hazırlığı olmasına rağmen süreci devam ettiren savcıya tek kelime yok, biz gerçek değiliz ve konforlu odalarından bizlere "en" doğruları anlatmaya devam ederler... ve bu süreç bizi azaltarak, yok ederek böylece devam eder...gerçekse üç hafta sonra askeri mahkemede dava var, gerisi detay, ve ortada iki seçenek, taraflar net, birinin yanında değilsen diğer tarafta olduğun zamanlar... "en" doğruculara selam olsun, Nazım ustanın dediği gibi yürümek...

Yürümek;

yolunda pusuya yattıklarını,

arkadan çelme attıklarını

bilerek

yürümek...

Yürümek;

yürekten

gülerekten

yürümek...

(Murat Kanatlı)

Emirnameye karşı olanlar sokağa ineceklerini açıkladılar... Bence Girne'ye gelip bir tur atsınlar, ya da 1 hafta önce yaşlananlara baksınlar... Nefes almak ve yaşamak istiyorsak, Emirname'den ziyade İmar Planları'nı gündeme getirip, konuşalım...

(Serkan Soyalan)

Bir vekil bir şey söyledi gene başladık popülizme... Bu ülkede milletvekili sayısının çok olduğunu düşünürüm... Sayı azaltılmalı ama maaş da artırılmalı... Vekillik profesyonel olmalı ve alınan maaşlar da artırılmalıdır.

(Aytuğ Türkkan)