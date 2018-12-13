Kaza neden mi oldu?

4 insan neden mi öldü?

Gayet net cevabı...

Çünkü Ciklos öncesi, dere başlangıcı ve o dere taaa piknik alanından gelen dere. Ve 1974'ten beri üzerine yol yapıyoruz. İlk yol 1974 öncesi kenarda duruyor. (Kk)TC o dere yatağına iki şeritten başlayan sonra da 4 şeride çıkan, toplam 3 defa yol yaptı. En son yapılan ve de şu an kullanılan da dere yatağını neredeyse tamamen kapattı.

Dere kaza anında yatağı daraltıldığı için yoldan akıyordu.

Bariyer de yok aşağıda.

"Yolu kapattık dinlemediler".

Nasıl bir kapatmaydı bu?

Utanmaz bir yalan!

"Yolda hata yok".

Bu açıklama için buraya yazmayacağım kelimeler geçiyor aklımdan...

Peki ihmali olan kim?

1. Önceki hükümet

2. Önceki Bayındırlık ve ulaştırma bakanı

3. Projeyi yapan

4. Projeyi uygulayan

5. Projeyi uygulatan

6. Kara yolları

7. Şimdiki hükümet

8. Şimdiki Bayındırlık ve ulaştırma bakanı

9. Polis Genel müdürü

Ne yapılmalı.

Sokağa çıkıp hesap sorulmalı.

Suç ihtimali olan herkes yargılanmalı

Kimler mi?

Liste yukarda.

Hemen şimdi

Istifa?

Maalesef aynı sıra ile hepsi!

Umurlarında mı?

Değil!

Evet, birlik olma zamanı!

Tam vaktidir!

(Tacam Gökbörü)

Madem emirname ve yasakname var madem ki inşaatçı, emekçi ve inşaattan beslenen sektörlere bu kadar kin var devlet veya hükümet ortakları bu sektörden beslenen 5-10 bin kişiye iş bulsun aş bulsun memura da maaş bulsun çünkü büyük bir ihtimalle ülke bütçesinin yüzde 70’ini ağır sanayi endüstri ve ihracatlar karşılar diye düşünüldü sanırım bu yüzden durmayın bütün memlekete yasak getirin.

(Onursal Bozkurt)

İmar planı sevdası emirname ile filizlenen arkadaşlar ve belediye başkanları... Napardınız bu güne gadar? Niye plan yapmadınız? Şimdi ‘bu memlekette bişey olmaz’ öğretisine ters iş yapmaya çalışanlar çıkınca mı aklınıza geldi planlı bir yaşam? Yesinler sizin doğa aşkınızı!

(Cemil Sarıçizmeli)

SU ANLAŞMASI : Sel baskınları yaşadık ama Türkiye ile imzalanan su anlaşmalarının yağmur sularını kontrol altına alarak yararlı hale getirecek yatırımların yapılmasını da öngördüğünü hatırlamaktan kaçındık..

(Hasan Erçakıca)

Bakanlar Kurulu 01 Ocak 2019 tarihinden itibaren Umut Koldaş'ı bir tek KKTC vatandaşı dahi olmayan Manama Bahreyn'e temsilci olarak atadı. Atamayı yapan tüm bakanları kutluyorum. Çok elzem bir hareketi gerçekleştirdikleri için. İsraf buna denir. Be arkadaşlar bu saçma atamayı yapacağınıza boşa harcayacağınız bu parayı. Sel felaketinde evlerini su basan insanlara vereydiniz daha faydalı olurdunuz ve daha anlamlı olurdu. Kemer sıkacağınıza boşa kürek çekiyorsunuz

(Orhun Karagözlü)