Yaşananları doğal afet diyerek geçiştiremeyiz! Ya da “olağanüstü bir durum yaşandı” diyerek de kapatamayız!Velev ki olağanüstü şiddetle akan bir su yola çıktı ve bu olağanüstü çıkışın teknik bir açıklaması yok, bu kez de yolu trafiğe kapatmayan sorumlu değil mi bu sonuçtan?

(Mert Özdağ)

Sevgili Hasan Gazioglu dostumun emirname ile ilgili güzel anlatımı.. Geçiren projesini geçirdi kalanlar hava alsın....

Emirname geçmiş, bu ülkenin emirnamelere ihtiyacı yok. tüm KKTC yüzölçümünü kapsayacak fiziki plana ihtiyacı var. Bu da tüm paydaşların ortak çalışmasıyla yapılabilir. En büyük katkı da üniversitelerden alınmalı. Yerleşim yerlerinden , Dere yataklarına , kıyı şeritlerinden , ormanlarına! Kaymakamlar açıklasın. Sadece emirname dedikodusuyla( emirnamenin çıkacağı dedikodusunun başladığı tarihten sonra) kaç uyduruk proje alelacele yapılıp ruhsat aldı. Gerçek zarar maalesef bu şekilde veriliyor. Bu emirnamenin bilgilendirme toplantısı bile fiyaskoydu. Sermaye düşmanı bir müdür ! Ülke, 20 yılda bir yaşanan krizden geçerken, ülkenin lokomotif sektörlerinden birisine bir darbede bu şekilde vuruldu. Yazık gerçekten çok yazık!!! Hiç hesaplandı mı bölge ekonomisine silsile yoluyla vereceği zarar?

(Tamer Karakaşlı)

SORUN Maliye Bakanı Denktaş, “Ülkenin en büyük sorunlarından biri, giderlerin gelirlerden fazla olması" demiş.

BEN OLSAM öyle demez, şöyle derdim: "KKTC'nin en büyük sorunu, giderlerini gelirlerine göre ayarlama kabiliyetine sahip olamaması."

Zaten aynı sorun BİZİM EVDE de var!

(Hasan Erçakıca)

Yani bu Emirname iş ne nasıl oldu derseniz aynen şöyle oldu deyip bir benzeteme yapabiliriz .

Mahallede oyun oynarken, oyun bittikten sonra eve koşarak gider yüksek bi sesle ‘’Anne ben acıktım’’ derdik ama o sırada annen evde yoktur , işte tam o esnada annen evde yokken senin durup tüm mutfağı darmadağın edip yaptığı magarına bulli vardır,sende çok açsın ya ne tuzu, nede bulli suyu umrunda olur, ahhha o acele yapılan magarına bulli gibi bişey oldu . Bölgede ve Beldelerde bu konu ile ilgili bu kadar rahatsızlık varken , Belediyelerin meclisinden bu konu ile ilgili kabul görmeyen meclis kararları varken, yapılan bilgilendirme toplantılarında kavgalar tartışmalar yapılırken . Başta ülke ekonomisi, özelde ise Mağusa ve İskele Ekonomisi için son derece önem teşkil eden bir konuda bu kadar aceleci bir tutum sergilemek dikta bir yaklaşımdır. Demokrasin gereği olan uzlaşı tutumundan uzak, ülkenin yaşamış olduğu felaket ve durum fırtsat bilerek bu konu ile ilgili yaraları ve üzüntüleri hala daha devam ederken, Mağusa ve İskele bölgesi insanlarının sosyal yaşamını, hayatını , iş düzeni ve gelecek planlarını sonun kadar etkileyecek olan bu karırı ,uzlaşıdan uzak bir tutum içinde üretmek büyük bir ayıptır.

(Hüseyin Duvarcı)

Kıbrıs’taki beş dinin temsilcileri KKTC Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay, Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu 2. Hrisostomos, Maronit Kilisesi Başpiskoposu Yusuf Soueif, Kıbrıs Ermeni Kilisesi Başpiskoposu Khoren Doğramadjian ve Latin Piskopos yardımcısı papaz Jerzy Kraj’ın katıldığı toplantıda "Kıbrıs sorunu dinsel bir sorun değil" şeklinde karar üretilmesinin anlamı nedir? Şudur: Kıbrıs Rum Ortodoks Kilisesi'ni trajik Kıbrıs sorunundaki tarihi ve bağışlanamaz suçlarından arındırmak... Kıbrıs'ın tarihini bilenler, Kıbrıs sorunu içinde bu Kilisenin elinin ne kadar kanlı olduğunu da çok iyi bilirler... ENOSİS uğruna tepeden tırnağa suça batmış ve daha da batmakta berdevam olan olan bu kiliseyi aklama amacını taşıyan o açıklamanın altında bizim Din İşleri Başkanımız Prof. Dr. Talip Atalay'ın da imzasının bulunması çok büyük bir talihsizliktir... Dinle ilgisi olmayan ve din üzerinden siyaset güden bu toplantının organizatörleri, Başpiskopos Hrisostomos'un yürüttüğü sinsi kulislerle İsveç’in Güney Kıbrıs’a akredite Büyükelçisi Anna Olson ve İsveç Dışişleri Bakanlığı’nın dini konulardaki özel temsilcisi Peter Weiderud'tur..

(Ahmet Tolgay)