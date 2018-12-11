Emekçi hakkı diyen CTP, asgari ücretlinin yanındayım diyen TDP, Halkın haklarını gasp edenleri yargılayacam diyen HP; halkın evine ve çocuklarının karnını doyurması için, halk içinde bişeyler yapmanız yeterli, diğer yapacaklarınızdan vazgeçtik. Konuşma çok icraat yok...

(Tamer Karakaşlı)

Yarı(m) yurdum çok zamandır “protokoller” ile yönetiliyor.

İyi işler “protokoller”in başarısı, “çürükler” ise kendi ayıbımız oluyor (!)

“Üst akla” tapmaktan, kendi aklımızı yitiriyoruz.

Girne’ye “çevre yolu” birkaç kez kurdelesi kesilmiş bir projeydi ama dağdan denize akamayan derelere aldıran yoktu.

Nehirlerimiz düşünülmemiş ama çok daha fazla camilerimiz olmuştu.

Üniversiteler adasında tek bir yapısal sorunumuza bilimsel projeler üretemiyor, “kontrolsüz nüfus”a karşı “huzur operasyonları” ile huzur arıyorduk.

El pençe divan hallerinde, evimizin yabancıları gibi büyüyorduk.

Haklısınız “yönetim becerimiz” içler acısı bir haldedir.

Ama bunun önemli sebeplerinden biri de her daim kafamıza çakılan “bizsiz bir hiçsiniz” emridir.

Kendi kendini yönettiğine inancını yitirmiş, denizin ötesinden gelecek parayı üleşmeye kilitlenmiş, kaldırım yapmak için dahi “birilerinin onayını ihtiyaç hissetmiş” bir toplum, hele de “ayıplı” bir coğrafyada, hele de “avanta” toprağa kök salmışsa işi çok daha zordur.

Bu toplum kendini yönetenlerin, kendi seçtikleri olduğuna inanmadığı sürece yönetilemeyecektir.

Top of Form

(Cenk Mutluyakalı)

KKTC Sağlık Bakanlığı Laboratuvar Sonuç Sorgulama Sistemi Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri tarafından hazırlanmış!...Bir de reklamını yapar Sisoft!.. Buyurun girin bakalım nasıl hazırlanmış!..Tahlil sonucu ararken, önünüze boş sayfadan başka bir şey çıkmıyor bugün yine!.. Yoksa doğal afetle mi ilgili bu da?!..

(Ahmet Tolgay)

Ters Açı:

Devlet dere yataklarındaki binaları gerekirse yıkacakmış... Yahu Lefkoşa'da Devlet hastanesinin kendisi dere yatağında, biraz aşağıda Eğitim Bakanlığından ve İçişleri Bakanlığından onaylı Levent College dere yatağında, tam dibinde GKK'nın yaptırdığı asker villaları dere yatağında... Kısacası Devletin kendisi yatakta...

O zaman "Lambaya püf de".

(Mahmut Anayasa)

Hükümetler, belediye başkanları, belediye imar bölümünde bulunanlar, şehircilik müdürleri ve bürokratların büyük çoğunluğu bu suça ortaktır.

Dere yatağının daraltılmasına müdahale etmeyen, buna göz yuman, dere içine farklı formülasyonlarla arsa açılmasına izin verenler, bunların üzerine binalar yükseltilmesine onay veren buralardaki projelere imza atan, görüp de sessiz kalan tüm bürokratların vicdanı sızlamıyor böyle bir tablodan.

Tufan Erhürman, Kudret Özersay, Serdar Denktaş, Cemal Özyiğit, Ersin Tatar, Mehmet Harmancı, Nidai Güngördü ve diğerleri… Cesaretiniz var mı dere yatağı ya da dereye müdahale ederek inşaat yapılmasına izin verenleri sorgulamaya?

(Emin Akkor)