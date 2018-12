Bu sel felaketi ve can kayıplarından bayağı etkilenmiş olacağım ki ilginçtir bir anda aklıma Belçika'da yol üstü durduğumuz bir restorant geldi.Tur olarak yemek kuyruğuna girdik.Kıbrıstan dört kişiydik diğerleri Türkiye'dendi.Bir an gözüm çok iyi pişmiş ,güzel görünen bir ete yöneldi. İngilizce ne olduğunu sordum ve domuz yanıtını aldım.Benim Allaha inancım olmakla birlikte aradaki ilişkinin sadece O'nunla benim arasında olduğu gerçeğinden sapmadım.Belki oruç tutmadım, namaz kılmadım,duaları öğrenmedim ancak bu yaşıma kadar gerek ailem gerek çevrem tarafından hep yardımsever biri olarak bilindim.Söylenmese de yardım edilmesi gereken yerlere hiç düşünmeden katkı koydum,koymaya da devam edeceğim.İyi bir insan olmakdır önemli olan.Yoksa islamiyetin gereklerini tamamıyla yerine getirip de hayırlı veya yararlı biri olamadıktan sonra bunların Allah katında ne önemi olur ki.

Her neyse ben domuz etini yerken ,gruptan biri bana "zaten siz Kıbrıslılar kağıt üstünde Müslümansınız. Nüfusunuza göre cami sayınız da az vs..." şeklinde konuştu.Bir anda sinirlenerek tartışmaya başladık , araya eşlerimiz girdi,falan filan..

Niye bunları yazdım. Son yıllarda bir 'Cami yapma sevdası' veya 'cami yapalım gözlerine girelim' mantığıyla çeşitli bölgelere camiler yapıldı ,yapılmaya devam ediyor, çokca paralar harcanıyor.Ben ne camiye ,ne mescite ,ne kilisiye karşı değilim. Ancak ülkemizde bunlardan yeterli oranda varken ,esasen yapılması, düzeltilmesi,geliştirilmesi elzem olan "yollara , okullara ,eğitime, sağlığa" vs. harcanmamasına ciddi şekilde tepkiliyim.

Günün sonunda nereye geldik.Rumdan,Ingilizden kalan sağlam yerleri yıktık,bozduk ,kafamıza veya bireysel isteklere göre kararlar aldık ,yasa tüzük tanımadık ve bu ülkeyi garip bir şekilde mahvettik.

Ey kendini inançlı ve ilah gören kişi , Allaha dua etmekle o yol da düzelmez ,hastaneler ve okullar da geliştirilmez ,ne yazık giden canlar da geri gelmez. Allah herkese akıl vermiş ki "onu işleterek tehlikelerden korunmayı başarabilmek,huzurlu yaşamak" için.Duayla veya namazla kurtulacak olsaydı herkes, kimse bugüne kadar pisi pisine ölmezdi.Umarım anlayabilmişsinizdir.

Sonuç ortada. Gidenler gider ,geri gelmez ,kalan sağlar sizindir ama bu ülkede hayatları belirsizdir....

(Ahmet Ersöz)

Kusura bakmasınlar ama İnşaat Mühendisleri Odası kendi üzerine düşen sorumluluktan kurtulmaya çalışır gibi bir açıklama yaptı. Açıklamada söz ettikleri su/sel, yol/trafikle ilgili çözüm raporlarını gerçekten merak ettim! Onları hükümete veya yetkililere sundukları tarihleriyle birlikte kamuoyuna açıklayabilirler mi acaba? Adanın kuzeyindeki bu çarpık yapılanmadan ki 2005'den beri vize verme yetkisi onlarda. Vizesiz inşaatların durdurulması için yargı yolu hiç denendi mi? Oda'nın hiç mi sorumluluğu yok bu son 13 senenin kaotik yapılanma sürecinden ? Girne yolunun Fenni sorumlusu ve vizesi olmadığını acaba daha önce açıkladılar mı? Bugüne kadar kaç tane inşaatın yasal olmadığı için durdurulmasını talep ettiler? Web sitesinde Oda Başkanının 2015'de yazdığı yasa dışı inşaatlarla ilgili sadece bir tane şikayet mektubu var.. Bundan başka da pek birşey yok.

(Mete Hatay)

Ölen her insan her genç için devlet yöneticilerinden üzüntüler dillendiriliyor da, ne için üzülünüyormuş bilen yok. üniversitelerde bu insanların ailelerini yeterince soymadıkları için mi üzülüyorlar? insan hayatı için bir tuzak olan yollarda bu canları alamadıkları için mi üzülüyorlar? işsizlikten depresyona sokup, kurdukları işlerinde ise prosedürler ile zorlayıp, bileşik faiz yasası ile batıramadıkları için mi üzülüyorlar? Mazbatalarla içeri atıp özelde buldukları işten de atılmasını sağlayamadıkları için mi üzülüyorlar? Yoksa yeni tuzakları olan 20-50 katlı binaların üst katlarında yanarak can vermedikleri için mi üzülüyorlar??? sanırım sadece üzülüyorlar, tüm tuzakları devrede iken izleyip üzülüyorlar, basınları intihar etik değil deyip tuzaklarına düşüp intihar eden ailelerin haberini dahi yapmıyor ama onlar sadece üzülüyor. Üzülmeyin be baylar bu kokuşmuş düzenin tek çaresi var, bu oyundan vaz geçip gerçek dünyalı bir devlet olmaktır, kurulu düzeniniz için bu oyun devletinizi korumak yerine gerçek bir devlet olmak. Yarın değil hemen şimdi bir devlet olmak. Yok yok biz bu gün diğer partilerin dere yataklarına verdiği izinleri tartışalım, yarın da yüksek binalarda yanarak can verenleri diğerleri tartışsın düzen sürüp gitsin. Komik oluyor gibisiniz.

(Yusuf Özbil)