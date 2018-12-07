Senelerce altyapı için taş taş üstüne koyma, en azından hazır bulduklarını(1974 öncesi yapılanları) koruma, dere yataklarını inşaat alanlarına döndür, baraj alanlarını ekip biçmesi için birilerine peşkeş çek, o ekilenlere zarar gelmesin diye derelerin yollarını kapat veya çevir sonra da buna FELAKET de. Dünden beri yaşananlar kaderimiz değil 44 yılda yapılan yanlışların bedeli. Başın sağolsun memleketim...

(Evren Bahtıkara)

Geçtiğimiz günlerde uzun yıllar Türkiye’de çalışmış bir inşaat mühendisi arkadaş ile sohbet ediyorduk. Kıbrıs’ta inşaat sektörünün aşırı denetimsiz olduğunu anlattı. Burayı Türkiye’nin Gölcük Depreminden önceki denetimsiz haline benzettiğini söyledi. Sel felaketi ile yaşanan içler acısı durum ortadayken kesinlikle şehirlerimizi, bina bina depreme dayanıklılık konusunda da sorgulamalı ve test etmeliyiz. Mesele başımıza bir felaket gelmeden yapabilmektir. Herkes akan derelere bakıp şapkayı önüne koymalı ve düşünmeli. Yarın bu ülkede bir deprem durumunda nereler kesin yıkılır nereler ayakta kalır raporu çıkarılmalı. Bu konuda sorumluluk üstlenecek ve adım atabilecek bir hükümetimiz olduğunu düşünüyorum. Ülke olarak acı çekerek öğretmekten vazgeçmeliyiz..

(Mehmet Ekin Vaiz)

Adını çevreyi koruma verdiniz marketlerde poşetleri paraynan vatandaşa satmaya başladınız tamam da ben o marketin reklamını taşıyan poşete neden para vereyim de alayım ilerde kullanabileceğimiz düzgün birşey satılsın ki vatandaş her markete gittiğinde poşete para vermek zorunda kalmasın.

(Ersoy Saydağ)

Üniversite adasıyız diyorsanız, yetkililer üniversitelerde yapılan bilimsel çalışmalara ve projelere önem vermeyip önlem almazsa bizi çok daha kötü günler beklediği aşikar

(Yeliz Akıntuğ)

Cennet gibi Girne beton yığınına dönsün, Dere yataklarına binalar dikilsin, altyapısız yollar yapılsın, dere yatakları çöplükten geçilmesin, en önemlisi Herkes kendinden başkasını düşünmemeye devam etsin.. Ondan sonra da 'Doğal Afet' oldu denilsin...

2 gün sonra gene unutulur gider. Aynı tas aynı hamam hayat devam eder. Ne önlem alınır, ne de çalışma yapılır.

(Hüseyin Özbarışcı)

Artık üşümeyeceksiniz, ıslanmayacaksınız, karanlıktan korkmayacaksınız Tolga Bekçi, Ahmet Kılıç, Gaye Soyutok, Günay Kandaz... ( Rahat uyuyun Hepimiz katiliz... Bu cinayeti organize olarak yıllardır planlayıp işledik! Yıllar yılı ilmek ilmek ördük onların hayatına son verecek sistemsizliği! Sırası geldi evladımızı işe aldırtmak için, sırası geldi vakıf mallarından ya da tarımsal arazilerden, ya da kırsal kesim arsalarından biceğezini de bize versin diye, sırası geldi yasalara aykırı olarak inşa ettiğimiz kaçak yapılarımıza izin versin diye, sırası geldi ihaleleri bize versin diye, sırası geldi bize verdiği ihalede çaldığımız asfaltı görmezden gelsin diye, sırası geldi devletteki işciğimiz olsun diye, sırası geldi mevkimiz artsın diye, sırası geldi sırf iyi adamdır diye, sırası geldi düğünümüze ya da cenazemize geldi diye, sırası geldi köylümüz diye..... diye... hayatı boyunca tek bir kitap okumamış, gazete sayfalarının spor sayfaları dışındaki sayfalarına bakmamış, ezberlediği birkaç beylik laf dışında konuşacak hiç bir konusu olmayan, eğitimsiz, kaçakçı, interpol tarafından arandığından ülke dışına bile çıkamayan, yalancı, vizyonsuz, dünyayı okumaktan aciz, rüşvetçi, komisyoncu, dünyayı sadece Sarayönü'nden ibaret zanneden, tek malzemesi popülizm olan, kamuya yani bize ait olanı peşkeş çekmek dışında bu topraklara katabileceği herhangi bir projesi olmayan..... insanları seçerek, yani ayakları baş yaparak işledik bu cinayeti! Bize dokunmayan yılan bin yaşasın deye deye göz yumduk her türlü yolsuzluğa, kaçakçılığa, yasadışılığa! Şimdi günah keçisi aramaya gerek yok! Aynaya bakmamız yeter! Umarım yaşadığımız bu vahim olay bizlerde bir vicdan ayaklanmasına neden olur ve kendimize, hırslarımıza, itmek bitmek bilmeyen haksız ve kolay kazanç elde etme arayışlarımıza bir fren yapmamıza neden olur!

(Alev Şensoy)