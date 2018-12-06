Bence Maronit işini kotaramazsınız, gücünüz yetmez...Belki ben bunu yazınca kotarırısınız da utanırım diye yazıyorum ama kotaramazsınız. İşiniz gücünüz hava civa..

(Ulaş Barış)

Hükümet Maronitler konusunda samimi mi?

“Eğer Bakanlar Kurulu bir bölgeyi askersizleştirerek, askeri bölge statüsünden çıkartabiliyorsa, neden Maronitler’in köyleri için de aynı uygulamayı yapmıyor?

Bir çekincesi mi var, yoksa gönlü mü yok?”

(Okan Dağlı)

Çok uzun zaman öncesinde başlamıştı baz istasyonlarına karşı çıkışı… Ve yükselterek… mücadeleyi baz istasyonunun tepelerinden ve sökülmesi kararının alınmasına noktayı koydu. O kadar çok engeller çıkmış ki karşısına onu yıldıramadılar. Bugün telefonda konuştuk oğlumla. Bir kez daha gurur duydum onunla. Ayni apartmanda yaşayan kimi komşularının para hırsı, saldırıya varacak noktalara varmıştı… Bizim Cem için önce sağlıktı elbette… Paranın miktarı artırıldıkça ülkeye taşıma gelen asker üniformalı efendi saldırıp duruyormuş terbiyesizce… Kendi ülkelerinde Dal olamayan bunlar, gelmişler benim ülkemde Ağaç olmaya durmuşlar… Destekleyenleri de çoook yani… Asker üniformalıların o kadar çok gözleri kararmış ki bahçede ki Köpeği dövecek kadar terbiyesizleşmişler… Belediyeden memurlar gidip- gelmişler ki askeri haklı çıkaracak açık bulsunlar… Yok… Bulamadılar. Bu mücadeleye saygı duydum. Ve tekrar düşündüm. Toplum bireylerden oluşur. Her olaya bireyseldir deyip de kestirip atamazsınız. İnançlı, mücadeleci nice neferlerimiz vardır ki Tek başına bırakılırlar… Birey olmadan toplumlsallaşamazsınız. Biliniz. Kimsenin Emeğine burun kıvırmayınız. Askerdir düşüncesiyle her istediğine Eyvallah çekemezsiniz. Haksızlığın ve Haksızların… Evet, bir kere daha gurur duydum seninle Cem… Yolun açık olsun oğlum. Birkaç aya kadar sökülüyormuş BAZ İSTASYONU… Ne demişler ‘’Zaten kül olmuş birini, Ateşle korkutamazsın’’. Bu kavga eskilerin devamıdır… Dilerim son olur. Yorulduk bu kötülükleri hem yaşamaktan hem izlemekten… Kanser saçan BAZ İSTASYONLARI ivedi olarak kapatılmalıdır. İnsan hayatı bu kadar değersiz olmamalıdır. Bu mücadeleye destek olan tüm yüreklere selam olsun…

(Suzan Karaman)

Her koşulda mangal yakmaktan vazgeçmeyen insanlara naylon sattığınız zaman almayacaklarını mı sanıyorsunuz ?Naylondan kurtulmak istiyorsanız Naylonu yasaklayacaksınız.Bunu da yapamazsanız , o zaman sermayenin yanında nasıl olacaksınız.

(Serkan Özalan)

YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu sosyal medya hesabından bir falaka fotoğrafı yayınlayarak "KKTC ancak böyle yola gelir" diye yazdı...

Böyle bir şey olsaydı yemiştiniz ortalığı... Sosyal medyadaki binlerce yorum ve paylaşımla psikolojinin ve şiddetin dibine vuracaktınız... Ama söz konusu kişi sempati duyduğunuz ve "Bizden" biri olduğunda "Kulpcu" dükkanları boş kalıyor... "Kara mizahtan" giriliyor, "Dört şeritli otoyoldan" çıkılıyor... Samimi değilsiniz, samimiyete yatıyorsunuz...

Şimdi Milletvekilinin ismini ve kullanılan işkence aletini değiştirin, olaya bir de öyle bakın...

"Sempati", "Empatiyi" yenerse selameti şiddette buluruz...

(Mahmut Anayasa)