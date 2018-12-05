“İki devletli çözüm”ün ipuçlarını hafta sonu İstanbul’da yaşadık.

Zirve vardı: Asya Parlamenterler Asamblesi.

Kıbrıs’ın iki “devlet”i de oradaydı.

Biri “misafir odası”nda ağırlandı, diğeri “parlamento”da...

Kıbrıs Cumhuriyeti, İstanbul’daki bu zirvede “resmen” temsil edildi.

Birkaç ay evvel İzmir’e gitmişlerdi.

Üstelik bu “Kıbrıs”ın bir enteresan özelliği var. Hem Avrupa Birliği, hem Asya Parlamenterler Asamblesi üyesi tek ülke!

Dünya sahnesindeki “gerçek” Kıbrıs devletinde “ortaklık” hakkımızı geri almak varken, yarınlarımız için Türkiye’nin “içine kaçmış” bir gelecek sayıklıyorlar.

Niye?

Kendimizi “devlet” sanıp da “kurcalanalım” diye (!)

(Cenk Mutluyakalı)

Kadına seçme ve seçilme hakkını Fransa,İtalya 1946,isviçre 1971 yılında tanıdı.. En büyük Devrimci Atatürk'ün kurduğu, Laik, Demokratik Sosyal ve Hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyeti Meclisi, Kadınına 5 Aralık 1934 yılında, hakkı olan hakkını tanıdı!Medeni haklarını koruyan, Layık olan Cumhuriyet Kadınına selam olsun...

(Eralp Şerifoğlu)

Kimse bu üç köyün alt yapısının 9 ayda yeni hükümet tarafından ihya edileceğini beklemezdi. Dönecek olanlardan kimin vatandaş olacağı kimin olmayacağı da o kadar önemli değildi. Malların tüm iadesinin veya tesbitinin de zaman alacağını herkes biliyordu. Ama hazırlanan ortak karar ve rapor çerçevesinde en azından köylerinin askeri bölge olmaktan çıkartılmasını bekliyorlardı ki mezarlıklarına, kiliselerine ve köylerine artık rahatlıkla gidebilsinlerdi. En azından hafta sonları köy meydanında Kıbrıslı Türk akrabaları veya eski komşularıyla piknik yapabilmeleriydi özledikleri. Ve hatta yaşlıların tekrar köylerine gömülebilmesiydi önemli olan. Bunun için de bir Bakanlar Kurulu kararı yeterdi. Olmadı.... Zor olması hiç olmamasından iyidir elbet.

(Mete Hatay)

Naylon poşetleri para ile satarak kullanımını önlemek olanaksız. Tek faydası, bu yükü market sahiplerinin üzerinden alması. Çocukluğumuzdaki kese kağıtlarını devreye sokmazlarsa, naylon kullanımı aynen devam edecek.

(Nezihi Beyaz)

Yağmur sonrası, emirname tartışması da sürerken gene yazayım "doğaya karşı savaş halindeyiz. Kazanırsak kaybederiz"

(Murat Kanatlı)

"Çoğalmak" , öyle samimi ve güzel düşünceler içeriyor ki sadece yüreğimi bilen duyabilir bu sözcükleri... huzurla, mutlulukla çoğalalım. Hiçbir şey değiştiremez bunu...

(Çiğdem Kutlu Güney)