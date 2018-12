Market alış verişinde 0.25 krş tartışması. Bayıldım;

“Ama bu naylonlar 0.25 kuruştur?”

Bu uygulama harika oldu. Keşke insanlar ticari değil de çevresel görebilse uygulamayı.

(Oshan Sabırlı)

Kuyruklarda güneye gidiyor sonra da kuzeye dönüyorsunuz.Amacınız bir an önce işlem yaptırıp evinize dönmek.Metehan kapısına yaklaştığınızda bir umutla, o davul zurnayla açıldığı söylenen 3.şeritin kapalı olduğunu görüyorsunuz.Görevliye soruyorsunuz sebebini, o şerit fazla yolcu taşıyan araçlara ait, orada durup 50-60 kişinin işlemi için beklemek zorunda.Veya çok yoğunluk olursa ,o taraf açılıyor.Orda da ilginç ,bir pencerede tek bir SHG oluyor ,Gümrük kabini ise oraya sırtını dönmüş vaziyette.Memur luzum kabinin üstüne oturup iki tarafı izlesin.

Niye sizce? Defalarca Sivil Hizmet Görevlilerinin sorunlarını yazdım.Sayıları yetersiz. Çalışma koşulları ve şartlarından dolayı bir kısmı başka devlet işine girerek ayrılmış. Son alınan az sayıda personelle takviye yapılmak istenmiş ancak bu alınanlar , ayrılanların yerini bile dolduramamış.Son bir nakil düzenlemesi yapılmış ,bir kısım personel çok uzun yıllardan sonra evlerine yaklaşmışlar.Ama bildiğim kadar, halen 15 e yakın kişi 13 senedir uzaktan iş yerlerine gitmektedirler. Devresi olan birçok arkadaşları da her nasıl olduysa o kadar yıldır bölgelerinde çalışmaya devam etmekte.Bunları neden yazdım , çünkü kapılarda sıra bekleyen,beklemeye tahammulu olmayan bazı insanlarımız ,işlem yapan bu arkadaşlara aksi davranmaktadır.Ilk buldukları görevliye laf sokma egosu peşinde olanlarımız vardır.Bizzat ben orada görev yaparken ,onların her türlü zorluğa rağmen işlerini sabırla düzgün şekilde yaptıklarını gözlemliyorum.Ortada aksaklık ,yavaşlama varsa bu onların suçu değildir. Ha bireysel olarak istisnai kişi ve davranışlar her yerde olduğu gibi olabilir.Mesele her zaman dediğim gibi sistemdedir,yöneticilerdedir...

(Ahmet Ersöz)

Kıbrıs'ın tanınmış din adamlarından Baba Oruç (aka Şakir Alemdar) Maronit açılımının bir türlü gerçekleşmemesini anlayamadığını söyledi, "Maronitler hala hazırda kuzeyde yaşıyorlar bu konu neden bu kadar dallanıp budaklandı anlamak zor. Kasıtlı Abartılıyor sanki. Zaten Köyleri dağ başında. Bu kadar tahammülsüz olmaya gerek var mı ? Gayri muslim Azınlıklarla 100’lerce yıllık beraber yaşanmışlığımız var. Bir avuç Maronit cemaatından korkmak tedirgin olmak neyin nesi anlamak zor."

(Mete Hatay)

Dünyayı kasıp kavurmakta olan kanser türlerinin ve diğer ölümcül hastalıkların önde gelen nedeni ABD ve İsrail buluşu olan genetiği değiştirilmiş tohum ürünleridir… Bu ürünlere kısaca “GDO’lu ürünler” diyoruz… Emperyalizm, silahla vuramadığı az gelişmiş ülkeleri GDO’lu tohumlarıya teslim alıyor… Böylece hiç ateşli silah kullanmadan, askeri işgalde bulunmadan hem sömürüyor, hem de öldürüyor… Dünyanın az gelişmiş ülkeleri ölümcül bir gıda terörüyle karşı karşıyadırlar işte nu yüzden…Önce “tarımsal yardım” kisvesi altında GDO’lu tohumlar veriliyor bu ülkelere… Bunun yanı sıra GDO’lu tohumların üremesini sağlayacak kimyasal gübreler de… Ki o kimyasal gübreler tıpkı GDO’lu tohumlar gibi üzerine serpildiği toprakları zehirleyip sultasına alır… Artık o topraklar tekelci emperyalizmin sultasına girmiş sayılır…

(Ahmet Tolgay)

Ali Dayı ŞakŞak

Yok efendim 1Aralıktan itibaren marketlerde poşet parayla satılacakmış.Sebebi doğayı naylon poşet kirliliğinden arındırmakmış.

Güzel iyi, iyi olmasına iyi de neden 25 kuruşu basana gene naylon poşet?

İşte bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Niçin geri dönüşüm kağıttan yapılma kalın kesekağıdı değil de naylon?

(Hasan Mullaoğluları)