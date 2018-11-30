Geçen gün İsveç Polis'inde çalışan bir misafirimle Lefkoşa'da dolaşırken, dikkatini Belediye'nin bazı yerlere yerleştirdiği bisiklet park yerleri çekti. Hemen durup resmini çekti ve İsveç'te bile bisiklet park yerlerinin olmadığını, bu resmi Kıbrıs'ta gördüğü iyi bir örnek olarak İsveç'e götüreceğini söyledi. Ardından da Lefkoşa'nın karanlık sokaklarında dolaşırken, lambaların niye yanmadıklarını, şehir güvenliği açısından ilk yapılması gereken şeyin etrafa kameralar koyup insanların kişisel hayatlarını kayıda geçirme değil de aydınlatma olduğunu ısrarla belirtti.

(Mete Hatay)

Emirname kısa süreli alınan kararlar için geçerlidir. Karpaz da 10 yıl önce alınmasına rağmen hala yürürlükte.. Emirname yapılırken belli başlı bölgeleri inşaat yapılmasını kısıtlamak ve yasaklamak için gerçekleştirilir. Bugün yapılmaya çalışılan , Mağusa, İskele ve Yeni Boğaziçi bölgeleri emirnamesi tamamen her bölgeyi yasaklama ve kısıtlamak için yapılmaktadır. Her bölgeye yasak ve kısıtlama getirilerek emirname yapılmaz. Bugün Mağusa’da; Tuzla bölgesinin suyu ve kanalizasyonunu yapamayanlar , yatay yapılaşma da alt yapıda kaos yaşayacaklardır. Belli başlı kişilere önceden haber verilip , projeleri hazırlatıp, onaylatmışsalar da , bu işden rant sağlayan olduğunu düşünmekteyim. Kısacası tarihimizde bir ayşe ismi, bizi kurtarmak için geçti, bir Ayşe ismi de batırmak için geçecek.

(Tamer Karakaşlı)

"Bu adayarısında hiçbir sermaye sahibi, “vatan millet ve bayrak” aşkına, “fakir-fukara hayrına”, “şehrin ve vatandaşın yaşam kalitesini artırmak uğruna” bu kadar çok katlı beton işine girişmez.

Önceliklerini de, “doğayı korumak”, “denizin kirlenmesini önlemek”, “mevcut trafik keşmekeşini daha da kötüye götürmemek” diye belirlemez!.

Ne de inşa edeceği 50 katlık binada, hacetini giderecek olanlar için “en iyi çalışan bir kanalizasyon sistemi nasıl inşa edilmeli” diye kafa patlatmaz.

Bunlardan önce ve ilk olarak edeceği kar’a kafa yorar."

(Okan Dağlı)

Yahu otomatik silahla "Huzur" operasyonu mu olur...??? Dayaycan tankı köşeye, bir kenara da RPG7'yi da bak bakayım huzur nasıl tıpış tıpış gelir... "Arkadaşım Hasan, ben mevzi değiştiriyorum, beni ateşinle koru" and "Gez, göz, buğdaycık"...

(Mahmut Anayasa)

Felsefi düşünen insan nasıl mı olur?.. Karşısındaki güç ya da otorite, hangi sıfatı, hangi statüyü taşıyor olursa olsun, aklını onun ipoteğine asla vermez... Ondan lütuf ve ihsan beklemez...Ondan ricalarda ve istirhamlarda bulunarak yaşamını naçiz biçimde sürdürmez.. O nedenle felsefeyi öğrenmek, felsefeyle yatıp kalkmak, onurlu, bağımsız, özgür ve çağdaş bir yaşamın gereğidir... Peki eğitim sistemimizdeki felsefe dersleri ne durumda acaba?.. Örneğin gözde eğitim kurumlarımızdan Lefkoşa Türk Lisesi'ndeki felsefe öğretmeni yokluğu giderildi mi?.. Bu dersin sınavının bile yapılamadığı haberlere konu olmuştu da!..

(Ahmet Tolgay)

Fransa'da asgari ücret 1188 Euro, artı yemek ve yol parasını işveren ödüyor. Kira 350, elektrik 40, sıcak su, ısınma ve su 180. Toplam 570. Kira için 300 Euro yardım yapılıyormuş. Masraflar 270'e düşer. Geriye 918 kalır. Sağlık hizmeti sağlık sigortasıyla, üstelik çocuk parası var. Hayat ucuz. Adam 2 asgari ücretle bir ailenin geçinmesini anlattı ama 1 maaşla da geçinilir. Aynen bizdeki gibi!

(Gökhan Öztürk)