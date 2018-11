Mağusa'da yap - sat piyasasının kontrolsüz gelişimi uzun dönemde ciddi sorunlar yaratarak, Mağusa'nın mevsimsel risk altına aldığı artık açıktır.

Yabancı yatırımcıya fırsat olarak satılan ve satışın devamlılığı ile çekici bir yatırım iklimi olduğunu söyleyen yap-sat hareketlerinin yıkıcı etkisine dair airbnb'nin kendi veri tabanından Mağusa'daki fiyatların düşme eğilimi vurgusu yapılıyor.

Sebep olarak iki noktaya yer veriliyor:

1- Gelen insan sayısında geçen yılın aynı dönemine göre %68 azaldığı

2- Aynı zamanda geçen yıla göre %57 daha fazla konut olduğu belirtiliyor.

Bu iki veri başlı başına zaten piyasaya girecek yatırımcı iklimine yönelik olumsuz koşulların ortaya çıktığını işaret ediyor.

Mağusa geçen yıla göre hem daha az ilgi çekiyor, hem de daha fazla olanak olduğu için fiyatlar düşme yönüne giriyor. Bu da yatırımın anlamsızlaşacağı bir durumun oluştuğunu gösteriyor.

Yap - sat yöntemiyle gelişen inşaat sektörünün yakın zamanda duvara çarpmaması, bu sektörlerde çalışan insanların işsiz kalmaması için yeni bir yöntem ile sürdürebilir ekonomik model geliştirmek son derece önemlidir.

Aksi halde yatırım ikliminin kalıcı hasar görmesi sadece bugünü değil, gelecek nesilleri de olumsuz etkileyecek.

(Mertkan Hamit)

Polis "huzur" sağlamak için nasıl önlem alır? Eskiden tanıdığınız emekli bir polise sorarsanız, bir kalem ve bir not defteri ve irade yeterli deycek, unutmayın çok uzun süre Kıbrıslı Türk polis silah taşımazdı ama olayları önlerdi, nasıl? Polisin eğitiminden, kimlerin polis olduğuna, polisin işlem yaptıktan sonra sildirilmesinden, göz yummalara kadar bir sürü olay yaşandıktan sonra sokağa tankla da çıksanız, bu polis teşkilatı ve bu başsavcılık ile ve hükümetlerin polis teşkilatı ile ilgili kararlarını da düşündüğümüzde, işimiz hiç de kolay değil.. çözülebilir mi? evet, tüm kurumlar olduğu gibi polisi de reorganize edebilirseniz, başsavcılığı da mısmıl hale getirirseniz, sokakta özel güvenlikçi salmadan, ortalığı mobese kamera donatmadan da, huzuru sağlarsanız, şimdi bu kurumlarla, zor!

(Murat Kanatlı)

Ciddi ekonomik sorunların sarmalına giren ülkemizde geleneksel değerlerimiz de sarsılmaya başladı... Bu durumun aile yaşamlarına nasıl yansıdığı Meclis'te de seslendirilir oldu...UBP milletvekili Menteş Gündüz, son zamanlarda KKTC’de boşanan ancak birlikte yaşayanların arttığına parmak basarak "Devletin bu konuda ciddi kaybı var. Hükümet ne gibi tedbirler almayı düşünüyor?..." diye sordu.. Değişen anlayışların ve ekonomik zorlamaların etkisiyle hiç nikâh masasından geçmeden birlikte yaşayan çiftlerin sayısında da artış var... Asıl düşünülmesi gereken bu çarpık aile ortamlarında .yetişmekte olan çocukların psikolojik durumlarıdır...

(Ahmet Tolgay)

Hani hep deriz ya “yapanın yanına kalmamalı.”

Böyle bir örnek görmemiştim, çok oldu.

Darısı yasalara aldırmayan ya da bu toplumun kaynaklarını üretmeden hoyratça tüketen diğerlerinin başına..

(Cenk Mutluyakalı)

Kadına şiddet hız kesmedi... Polis birimi üç günde dokuz vakaya baktı... Tecavüz ve darp devam etti. Rezalet...

(Hüseyin Ekmekçi)

Apple Ipad (Tablet) veya telefon kullananlara örnekli bir uyarı.Bana az önce aşağıdaki e-posta geldi ve Apple benden belirtilen ürün için 26,56$ ödeme almış.Bir kere çok uzun yıllardır Samsung tablet ve telefon kullanırım. İkincisi aşağıdaki ürün ile ilgim alakam yoktur.Eski bir bilgisayarcı olarak ürün altındaki (report a problem) yazısına tıkladım.Zaten can alıcı nokta da burası. Herkesin itiraz edeceği malum ya şoka giren orayı tıklamaktan başka çaresi yok.Bende orayı tıklıyorum ve beklediğim ekran (2.resim) geliyor. Sizden Apple Id ve şifrenizi girmenizi istiyor.Tuzak burası arkadaşlar. Bilgilerinizi girdiğiniz anda kullanıcı adınız da şifreniz de ellerine geçiyor.Apple hesabınıza kayıtlı kredi kartınız da varsa öğreniyorlar.Dolayısıyla oraya sakın giriş yapmayın.Bunun tuzak olduğunu ıspatlamak adına altta yazan "Dont have an Apple Id or forget it" kısmına tıklarsanız da herhangi bir site açılmıyor.Yasal Apple şifre hatırlatma sitesinde ,Apple hesabınızı geri almak için yüksek güvenlik içeren bir site açıyor ve size 3 tane hatırlatma sorusu soruyor.

Kısaca apple olsun samsung olsun farketmez , yukarıda yazdıklarım ve benzeri tarzda dolandırıcılıktan korunmaya bakın,bizden uyarması...

(Ahmet Ersöz)