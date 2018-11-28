Kemal Sunalın filmleri ne kadar da günün gerçeklerini yansıtıyor. Yıllar önceki filmleri gaz kuyruğu, ekmek kuyruğu, olan filmleri var ne yazık ki ülkemizde de son 3 gündür sosyal medyada yayımlanan video ve fotoğraflarda ki patates kuyruğu kemal sunal a rahmet okumamız a vesile oldu tabi bizde de rahmet okunacak 40 yıllık çökmüş bir ekonomik sistem var allah rahmet eylesin kktc ekonomisi.

(Bilal Dericioğlu)

Son bir aydır, dikkatimi de çekti ; Lefkoşa yolunda genellikle kaza yapılan bölgeler güvercinlikten sonraki hız kamerası olan çember ve inönü-nergisli köylerine dönen bölge ; ki orda da hız kamerası mevcut. Şimdi kameralar bir işe mi yaramıyor? Yoksa ehliyet alma sınavları yetersiz mi?. Sizce hangisi?.

(Tamer Karakaşlı)

Bir yazarın dediği gibi "Ölüm, şehirlerimizi kaybetmekle başlar, vatanımızı kaybetmekle neticelenir." O noktadayız işte...

(Okan Dağlı)

Dürüst olmadığına inandığın bir Organizasyonu en çok "Sen" kazanmışsan;Seni en iyi "tanımlayan"seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

1- En büyük sahtekar benim.

2-En iyi sahtekarlar bana hızmet eder.

3-Herkes sahtekar ama en iyisi benim.

4- Hepsi.

(Eralp Şerifoğlu)

Bazı kişilere rahatlık çok battı sanıyorum.Kişisel çıkarlarını vatan sevgisinin önüne koyarak hareket etmeleri bunun en güzel göstergesidir.Sınır güvenliğimizi gettolarda kim sağlıyordu hatırlayan var mı.Yaşadığımız toprakları terk etmeyip Türk'lük kimliğimiz için direndiğimiz yılları Ne çabuk unuttuk.Türkiye'nin gönderdiği gıda yardımı ve aylık maaşlarla nasıl ayakta kaldığımızı bir hatırlayın.Rum kontrol noktalarından geçerek seyahat edilen günleri nasıl unutursunuz.Oysa bugün saldırı tehditi olmadan gece rahat uyuyabiliyorsak bunu sınırları bekleyen Mehmetçik ve GKK'lığı sayesindedir.Kurduğumuz Devlet bizim vatanımızın göstergesidir ona sahip çıkmak ve ileriye taşımak olmalıdır tek hedefimiz.Unutmayın ki Rum'dan asla dost olunmaz.Tarih ve yaşanmışlıklar yalan söylemez.

(Sümer Şehitoğlu)

Halkımız hangi sorunu yaşarsa, yöneticilerin politikasızlığı yüzünden yaşar. Yöneticiler sorunlar karşısında politika ve çözüm üretmekle yükümlüdürler...

(Ahmet Tolgay)