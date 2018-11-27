Mazeretlerin geçersiz kalması gereken yol güvenliği konusunda sınıfta kalmaya devam ediyoruz.

Zifiri karanlıkta yolculuk yapmanın beni en fazla korkutanı Ercan-İskele yoludur. Köye gitmek ya da köyden Lefkoşa’ya dönmek için bazı geceler kullanmak zorunda kaldığım yolda seyahat beni tedirgin etmiştir hep.

(Emin Akkor)

"Kıbrıslı Türklerin böylesi bir işin altından kalkması demek onların özgüvenlerini tekrar kazanmasını getirecektir. Zaten şu anki sorunun da büyük bir kısmı bu özgüvensizlikten kaynaklanmaktadır. Onlara uzatacağımız dostluk eli kendimize olan saygıyı da beraber getirecektir. Yok olma korkusunu çok iyi bile Kıbrıs Türkü, başkalarının kaygılarını görmeye başladığı zaman ve bu konuda eyleme geçtiği zaman ancak özne olacaktır."

(Mete Hatay)

Vatandaşı canından bezdiren o araç ruhsatlandırma dairelerinde bugün yeni bir bunalım yaşanıyor ve bu durum düzelse de yığılmanın etkileri önümüzdeki günlere de yansıyacak... Yeni bir bilgisayar arızası nedeniyle, Lefkoşa’da bulunan Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şube Amirliği ile diğer tüm kazalardaki şubelerde hizmet verilemediği resmen duyuruldu... Bir türlü organize olamayan bir yönetimin halka çektirdiği zulüm!.. Bu bağlamdaki vergileri, kaçakları da önleyebilmek adına akaryakıt ücretlerine bağlayacaklardı, o konuda verdikleri sözleri de tutmadılar.. Yahu hiç değilse bu tür tahsilat işlerini bankalara havale ediniz de olsun bitsin!..

(Ahmet Tolgay)

Pişkinliğin bu kadarı pes dedirtir! Öncelikli sorun savaşla ganimet ettiği bir tarihi eserin gerçek sahibi olduğunu düşünen bir müdür! Utanç! Ki kendi kurumunun hataları yüzünden korumamış, koruyamamış ya da işbirliği yapmış artık hangisi ise, eserleri çaldırmış, elinde olanların durumu ortada, çalınanlar la ilgili de girişim yapıldığını duymadık ve bu açıklamayı yapıyor! Sahi çalanlar tespit edildiydi de, ne ceza aldı?

(Murat Kanatlı)

Korkuttular istifa ediyorum yerine sağlık sebepleriyle istifa etmek herzaman daha uygundur siyaset dünyasında. Geçmişte örnekleri çoktur.

(Ziya Emir)