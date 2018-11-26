Bir taraftan Türkiye, Kıbrıs Rum tarafıyla artık direk müzakere muduna girmişken, bizim siyasilerimiz, Barış amacıyla kendilerinin rahatlıkla yapabileceği Maronit açılımı gibi tek taraflı "charm offensive" adımları bile atmayı beceremiyorlar. Bir de "Özne" olmaktan söz ediyorlar. Kendi azınlığına bile saygı göstermeyene kim saygı göstersin ki?

(Mete Hatay)

İthalatla ilgili tüzükte yapılan değişiklikle, ithalata daha bir kolaylık getirildi. Keşke ihracata kolaylık ve bolluk getirecek önlemler de alınabilse… İthal izni gerektiren ürün sayısı 103 kalemden 39’a düşürülürken, şimdi beklenen daha fazla ithal ürünün daha kolay yollardan ülkemize getirilebileceğidir....

(Ahmet Tolgay)

"Ve ilginc olan plastikle ilgili alinan kararla dalga gecilmesi. Guneyde bir poset 0.06 cent. Kimse dalga gecmedi aksine tumuyle kullanmayi birakti. Ama bizde ses getirmesi icin bir poseti 10 tl yapacan ki etki uyandirsin. Kafamiza biri vurmadan akil koymayanlardaniz biz."

(Oya Kutsal)

General Eğitim Assubayını çağırmış ve "artık zaman değişti.. biz emirlerimizi vermeden aslarımızla konuyu tartışmamız gerekir demiş"

Assubay erlerle eğitim alanındayken, pimi çekilmiş bir el bombası cirilenerek önlerine gelip durmuş...

Assubay erlere dönüp "evet şimdi ne yapmamız gerektiğini bir tartışalım" demiş!!...

Yönetim bilimleri bize liderlikte katılımın nasıl olacağının konunun ne olduğu ve muhataplarının motivasyonları ile ilgili olduğunu öğretir..

"Emirname" artık cirilenip geldiğine göre süratle yayınlanmazsa "el bombası" patlar!

(Bülent Kanol)

Yıl 2005 ,Lefkoşa'nın göbeğinde Domuzcular'da askerdeyiz.Kimse uyku dururken ,nöbet tutmayı sevmez ya.Bize de bir nöbet hevesi geldi ki sormayın. Odamızda kalan,değerli bir arkadaşımızın öyle bir horlaması vardı ki daha koridorların başından yüksek (tiz-bas karışık) ses duyuluyordu.O uyuduktan sonra uyumak pek mümkün olmayınca ,bu kez nöbet tutup uyuma formülünü devreye koydum. Garaj nöbeti , Devriye nöbeti ve Nizamiye nöbetleri vardı.Uyku için en uygun nöbet devriye nöbeti veya garaj nöbetiydi.O gün kimler nerede nöbet tutacak bakmamıştım ve garaj nöbetini tutmak için gece 2 de askeri araçların oraya gittim.Sağa sola bakındıktan sonra bir arabanın içine girip uyudum. Uyukumun içinde sesler duyuyordum ki rüya mı gerçek mi derken kan ter içinde uyandım. Meğerse bizim horlayan arkadaş da devriye nöbetinden gelip ,benim uyuduğum aracın yanındaki araca girip uyumuş.Ee bizdeki şans da bu.Uyutmayan Allah uyutmaz derler...

(Ahmet Ersöz)