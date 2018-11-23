Hükümetin iradeyle sınavı...

Hani öyle dıştan falan karışan da yok. Topun atılacağı bir başka başkent de yok. Top Lefkoşa'da hükümetin kucağında.

Söylediğinin arkasında durup yapabilecek mi?

Yoksa teslim mi olacak?

(Okan Dağlı)

"Bugün bir yerel gazetede 41 bin kişiye maaş ödemesi yapan KKTC’nin kasasından her ay 259 milyon lira çıkıyor diye haber yayınlandı. Bu habere ilaveten KKTC kasasına her ay vatandaşlardan alınan VERGİ çeşitlerinin toplamının da yaklaşık ortalama 340 milyon olduğunu da yazsaydı bari, iyi olmaz mıydı?.."

(Mustafa Baturalp)

Lefkoşa'nın ezanları...Kıbrıs'ta Lefkoşa Selimiye Camii'nden Ahmet Gürses'in okuduğu ezanlar..evimizin havlısında duyulur, hisarlarda yanıklardı.

Ahmet Tolgay müthiş niteledi:"Son müezzinimiz.Hem laik, hem milliyetci, hem Atatürkcü".

Sevgili Doktorumuz Dr.Fazıl Küçük'ün ebediyete intikali...Lefkoşa Selimiye Camii'nde namazı kıldırmasından sonra; soydaşlarımız ile birlikte, Doktorumuzun naaşının yanında Girne Kapısı'na yürümüştü hatırlarım.

Sevgili Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş'ın töreninde var mıydı hatırlamam. Lefkoşa Selimiye Camii; elbette orda olmalıydı.

Son müezzin. Kıbrıs'ta Lefkoşa Selimiye Camii'nde annem ile babamın ebediyete intikalinde de vardı.Yaklaşık iki sene arayla ebediyete intikal eden annem ile babamın namazlarını da o kıldırmıştı.

Lefkoşa'nın ezanları.Son müezzin..

Çok sevdiğim Lefkoşa Selimiye Camii bir başkadır. Aşık olduğum o ezan sesleri...Çocukluğumuz, geçmişimiz, mahallemiz, Lefkoşa sokakları...

Son müezzinin orada kıldırdığı namazdan sonra, sanki Lefkoşalılar--Lefkoşa sokaklarından dünya hali ile son kez geçerdi.Onu da kaldırdılar. Girne Kapısı'ndaki Bayram törenleri, bandolar ya da Çağlayan'daki Bayram yerleri gibi...

(Ferda Cambaz)

Kayıt düşülmesi gerekir ki "KKTC ilan edildiğinde bütün gece ağladım" sözüyle ünlü İkinci Cumhurbaşkanımız Mehmet Ali Talat şimdi "Kıbrıs Türk halkının KKTC'ye dört elle sarılması gerek" diyor...İyi diyor, güzel diyor; artık ağlamasın da!..

(Ahmet Tolgay)