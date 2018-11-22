Elindeki tek bir elmayı veriyor tartıya. Ödüyor bir elmayı elindeki metal para ve kuruşluklarla ve gidiyor...

Aynı markete gelen başka bir müşteri bir adet somun ekmek ve 1 adet domates alıyor.... Bin 700 TL- 2 bin TL maaşla çalışanların arttığı, asgari ücret maaş almanın razı hale getirildiği bu ortamda; marketten, sadece tek elma alan ya da domates ve somon ekmekle evine giden insanlar etrafımızda çoğalır. Sonra da kriminal olaylar neden artıyor diye sızlanmaya devam ederiz....

(Emin Akkor)

Kentlerimizi içinden çıkılamaz hale elbirliğiyle getirdik. İngilizden kalan Fasıl 96 ve Tanjant ekseniyle buraya kadar geldik.

Kent merkezlerinde yolların, çemberlerin, yeşil alanların artık gelişme şansı yok. 10 dk yağan yağmurlar, sel baskınlarına yol açıyor. Ama hala "acelesi yok tartışalım" "ekonominin çarkları" vs ile parmağımızın arkasına saklanıyoruz.

Bu şehrin kuyusunu kazanlar burayı ilk terk edecek olanlardır. Yolcuların sorunu yok, olan hancılara olacak yine...

Ya irade konacak, ya kendi ipimizi kendi ellerimizle çekeceğiz.

(Okan Dağlı)

Kıbrıslıların ayrımsız omuzlarda taşıdığı bir efsane dünyaya gözlerini yumdu. Sevim abi teşekkürler, bu ülke futboluna ve insanlığına katkıların unutulmayacak.

(Cenk Mutluyakalı)

Sadece Kıbrıslı Türklerin değil Rumların da en sevdiği futbolculardan biriydi Sevim Ebeoğlu. Tam bir gentleman ve parmakla gösterilecek güzel bir insandı. Işıklar içinde uyu Sevim abi..

(Mete Hatay)

Kayıplar acıdır. Hele hayatınıza bir şekilde dokunan insanların kaybı.

Lefkoşa’ya simge olmuş Cadı Barın Naime’si. Aliboy’un Ali’si. Selimiye caminin Ahmet Gürses hocası. Kıbrıs futbolunun Sevim Ebeoğlu’su.

O iyi insanlar, o güzel atlara binip çekip gittiler. Demirin tuncuna, insanın piçine kaldık.

(Songuç Kürşad)

İthalatımız ihracatımızın çok üstündeymiş!.. Şaşılası bir durum değil... Üretimden koptukça koparsak, marka ve lüks tutkunu olursak ve ülkemizde bolca üretilen tavuk etine bile ithalat izni verirsek olacağı budur..

(Ahmet Tolgay)