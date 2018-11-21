Yok mu Kıbrıs Türkünün,bu güzel vatan için verdiği mücadeleyi,insanlığını,medeniyetini,çağdaş sosyal yaşantısını günahları ve sevaplarıyla,onurlandıracak,destekleyip daha iyi noktalara taşıyacak bir siyasi kurum?

Daha ne kadar asalak,işe yaramaz,tembel ganimetci bir toplum olarak anılmayı kabulleneceğiz?

Yazık değil mi yitip giden canlarımıza,günah değil mi dedelerimizin,babalarımızın yaşanmamış gençliklerine? 50 'lerde amcalarımız,60'larda dayılarımız,teyzelerimiz,70'lerden günümüze yeğenlerimiz,çocuklarımız ,bu topraklardan göç ediyor...

O zaman sormazmıyız kendimize, niye bu kavga, neden bu savaş diye?

Demişler ki, toprak uğrunda ölen varsa vatandır!

Öldük,kayıp olduk,göç ettik! Daha ne olalım...? Yetmedi mi?

Yetmedi anlaşılan! Daha dün memleketimde rant ve talan kavgaları yaşandı. Toprak, insanından değerli oldu! Birileri zenginleşirken, binler fakirleşiyor.

Ülkemiz ye ye,yedire yedire bitirmeye devam ediliyor. Toprağı satan satana...Bu küçücük ülkede şahit olduğumuz adaletsizlik, hesap sormazlık, arsızlıklar, hırsızlıklar,şiddet tahammül sınırlarını çoktan aştı. Ülkemiz her tür uğursuz yaratığın sığındığı yer oldu..Yeter desenize artık...

Seçilmiş ve yönetenlerimiz; Kimse karşısında eğilip, bükülmeyin,icazet etmeyin,birilerini suçlamaktan vazgeçin. Gidin itin, hırsızın, sömürenin üstüne. Hesap sorun çalandan , çaldırandan.. ne olur!

Görüyorsunuz;

Ne ortak değerimiz,ne paylaştığımız sevincimiz,ne de kader birliğimiz kaldı.

Sizden tek beklentimiz, bu toprakları çocuklarımıza Vatan yapmanızdır.

İnsanınıza yok olan umutlarını,huzuru geri vermek zorundasınız. Sadece hükümet edenler değil, hepiniz...

Önder olun, lider olun, fedakar olun...

Olmasanız yakın gelecekte hiçbiriniz de olmayacaksınız.

Emin olun bizlerin yerine konanlar gibi, sizlerin yerine de birileri mutlaka bulunacak!

O zaman hepimiz için çok geç olacak...

(Eralp Şerifoğlu)

Bugün Mevlid Kandili. Kamu tatilde ,özel sektör görevde. Memurların büyük bölümü, Kandil günü kapsamında Alfamega,Jumbo ve Mall'da dualarının kabul olması için çaba sarfedecek. Diğer memurlar ise kuzeyde deniz kenarı lokantalarında, Balık ve Rakıyla , kandile merhaba diyecek.Özel sektör çalışanları da bu kutsal günde çalıştırıldıklarından dolayı beddua rekoru kırarak ,TOP OF THE ŞEYTAN listesinde ilk sıralara yükselecekler.Herkesin Mevlid Kandili mubarek olsun...

(Ahmet Ersöz)

Doğum günlerimizden ayrı olarak bir özel günümüz daha var artık. Hem de neredeyse takvimin her gününde...FACEBOOK'un bize kutlayarak anımsattığı şu "Dostluk Günleri"...... Örneğin dünkü anımsatma Nazım Beratlı ve Mehmet İnancı ile bugünkü ise Özkul Özyiğit'le Facebook'daki arkadaşlık günlerimizin başlangıcının yıl dönümlerine dair... Onlarla dijital ilişkilerin başlamasından çok önce dostluklar kurmuşsak da, yaşamlarımıza bu dijital mucizeler dünyasında anlam, renk ve hareketlilik katan FACEBOOK'a teşekkürler.. İtiraf etmeliyim ki FACEBOOK sayesinde yüzlerce dost kazandım ve yüzlerce var olan dostluğu da perçinledim.. Bu, FACEBOOK ortamındaki herkes için geçerli olan bir gerçek...Dostluklar, dostluk günleri ve içten yaklaşımlar hiç bitmesin efendim...Ama şu FACEBOOK organizasyonu örnek alınması gereken bir evrensel kurum... Bunu da kutlarım

(Ahmet Tolgay)

Merakımdan soruyorum, müslümanlığın merkez üssü, şeriatın kalesi ve İslamiyetin doğduğu yer Suudi Arabistan'da da bugün mevlit kandili dolayısıyla resmi tatil mi...???

(Mahmut Anayasa)