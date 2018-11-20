Mesai saatlerine uymayanları tesbit ettirenler bugüne kadar kaç "Vergi Hırsızı" tesbit ettirdiler acaba?Don Kişotlar sizi...

(Eralp Şerifoğlu)

Tellerin arasında yoksunluğa kapattığınız binalardan sessiz çığlıklar yükselmekte. Müzakere masalarının geçiştiremeyeceği, yüksek politikanın dindiremeyeceği, teknik komiteler arasında iyileştirilemeyecek acılar ve çığlıklar. Sevinçlere, acılara ve çığlıklar dokunabildikçe, belleklerin, anıların ve düşlerin çevresindeki telleri kaldırabildikçe, sınırları ve barikatları da kaldırabileceğiz.

(Hasan Yıkıcı)

Maliye'de ciddi bir kayıp var: Kamu maaşlarından kesilen vergiler.

Nerede?

Maliye Müsteşarımız "bu soruyu terfi mülakatlarında sormalıyım" dedi.

Öyle de "para"nın kendisi ortada yok.

Vergi Dairesi, Hazine Muhasebe, Bütçe hepsiyle konuşuldu: YOK.

Kayıt var ancak likit mi dersiniz sıcak para mı, işte bu yok.

Markette çalışan tezgahtar ya da restorandaki şefin maaşından gelen vergi “sıcak para” olarak kasaya yansıyor; esnaftan gelen var, işletmeciden var, bu yok.

...

Niye yazdım tüm bunları...

Kamusal kaynaklar, kamusal hizmete dönüşmek zorundadır.

Çünkü üzerinde "alın teri" vardır fazlaca...

(Cenk Mutluyakalı)

Rum tarafının bilerek ve isteyerek tırmandırdığı gerilim politikaları Doğu Akdeniz'de suların ısınmasına vesile oluyor.Bir taraftan Sözde barış girişimleri yürüten ancak Kıbrıs Türk halkını toplum seviyesine indirgeyerek azınlık muamelesi yapan Nikos ve onu ziyarete gidip önünde eğilen KKTC başbakanı ve CTP'li vekiller başka boyutta hareket ediyorlar.Böylesine bir girişimi anlamak mümkün değil.Kıbrıs Türk Halkının haklarını hiçe sayarak sondaj çalışmalarına başlayan,Denizlerde ortak tatbikatlar yaparak Türkiye'ye göz dağı vermeye çalışan Rum'ların girişimlerine Baf açıklarında askeri Deniz tatbikatı ile Gereken cevap verilmiş oluyor.Türk Donanması kararlılık tatbikatı ile Doğu Akdeniz'deki haklarımıza sahip çıkma kararlılığında olduğumuzu dosta ve düşmana duyurmuş oluyor.Tüm bu gelişmeler yaşanırken sayın başbakan başka boyutlarda yaşıyor.Uyanın beyler artık KKTC'nin geleceği için çalışın vazgeçin Nikosun peşinden koşmaya.Bizlerin tek güvencesi Anavatan Türkiye olduğunu idrak ediniz.Kıbrıs Türk Halkı büyük Türk Milletinin bir parçasıdır bunu sakın unutmayınız.

(Sümer Şehitoğlu)

Burası KaKaTeCe, olduğunu bir kez daha anladım. Memleket saçmalıklarla dolu.

Sürüş ehliyetimi yenilemem için gittiğim Lefkoşa’da bulunan Gelir ve Vergi dairesinde ki yerinde görevli kız “abi 1 yıllık yapamıyoruz, en az 2 yıllık olacak yasa böyle” dedi.

Dünya ülkelerinde Sürüş Ehliyeti’ni sınava girersin başarılı olduğun zaman 1 kez çıkarır, bir de belli bir yaşa geldiğin zaman sağlık taraması için gidersin Sürüş Ehliyeti dairesine. 1 yıllık 180 TL, 2 yıllık 270 TL belki daha karlı gibi duruyor olabilir, ancak benim param yoksa ne yapmamız gerek.

(Hüseyin Kıral)