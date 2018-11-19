Sorun insanların eğitimsiz olması değil. Sorun insanların öğrendiklerine inanması kadar eğitimli olmasıdır. Ve öğrendiklerini sorgulayamayacak kadar eğitim almamasıdır.

(Cemil Sarıçizmeli)

Noldu bizim o elektrikte konnekte işi yahu?!

- Yattı.

-Neçin yahuu?

-ENTSO-E izin vermez miş!

-Ma kimdir yahu bu ENTSO-E?

-Avrupa İletim Şebekesi İşleticileri'nin oluşturduğu birlik.

-Onlara ne? Ne karışırlar bu işe?

-Türkiye bu birliğe gözlemci üye. Öyle istediği gibi her yere kablo çekemez bu birliğe üye olanlar. Kuralları var.

-Yeni mi olmuş?

-Yoo 2015'de.

-Eee sormadımıydınız en başında bu işe kalkışmadan?

-Vallahi ben da bilmem. Rezil ettiler bizi el aleme.

-Eee napacayık şimdi?

-Bırak da sıçtık..

-Ey yahuu maraz etme. Siz da boruynan gaz getirirsiniz. Ne da olmasa işimiz borruu!

(Tuluy Kalyoncu)

Yasa yapma hakları olan insanların toplum önünde ağlamalarını anlamıyorum.Hayat pahalılığının tüm vatandaşlara uygulanmasını mı istiyorsun, o zaman yap yasanı.Yüksek denetçinin açıklamalarına da iki de bir de cevap vermek de yeni moda.Ya denetci bir şey bilmiyor yada siz.

Top of Form

(Serkan Özalan)

Gelmiş geçmiş tüm liderler de dönem dönem halka sesleniş konuşmalarında, Kıbrıs Sorununda "Gelinen Noktayı" uzun uzun anlatırlar. Ancak sayısız virgüllerden ve tırnaklardan dolayı, kimse tünelin ucundaki "noktayı" görme şansını elde edemez,nasıl ki şimdi göremediğimiz ışık gibi...

(Ahmet Ersöz)

Hükümetin artık ellerini başının arasına alıp düşünme zamanı gelmedimi? Çalışanın ek mesai ücretinin Yuzde 40 a yakın bir kısmını keserken kendi alacakları olan siyasi parti devlet yardımını 10 milyondan 13 milyona çıkarıyorlar. Döviz yüzde 30 a yakın düserken raflardaki ürünler bu gün itibarı ile halen zamlanmaya devam ediyor. Asgari ücret açlık sınırının çok altına düsüyor. Örtülü ödenekler artarak devam ediyor. Sendikamız HAKSEN bu hukuksuz uygulamalar için gerekli yasal girişimleri derhal başlataçaktır. Unutmayın İKTİDARDA OLMAKLA İKTİDAR OLMAK arasında büyük fark var sevgili siyasetçiler.

(İzzet Türkmen)