İronik bir şekilde rahmetli Denktaş, Kıbrıslı Rumların bir türlü İki Toplumlu ve İki Bölgeli Federal çözümü kabul etmemelerine olan reaksiyondan dolayı ve onları Federal çözüme zorlamak için KKTC'yi ilan ettiğini iddia ederdi. Ayrıca o dönemde ilanı destekleyen bazı solculara göre Türkiye'nin günlük hayat içerisindeki müdahalelerine de dur diyebilmek için atılmıştı bu adım. Örneğin KTÖS'ün yayın organı Söz Gazetesi, ilandan hemen sonra, Rum tarafına KKTC'yi bir an evvel tanımaları çağrısında bulunmuştu. Onlara yeni bir "gardaşlarının" doğduğunu ve onu tanıyarak birlikte çözüme ulaşabileceklerini yazmıştı.

(Mete Hatay)

Bugün 15 Kasım Perşembe, yani resmi tatil... Yarın Cuma, sonra hafta sonu... Pazartesi, Salı dediğin ne ki...??? Bir çırpıda geçer... 21 Kasım Çarşamba mevlit kandili, o gün de resmi tatil... Ne olurdu yani üç gün idari izin verilseydi da kamu yedi gün tatil yapsaydı...??? "Bağımsızlık" bayramının bir hediyesi olurdu... Yazıklar olsun bu hükümete...

Özel sektör çalışanları mı...??? Çalışsın pis köleler...

(Mahmut Anayasa)

Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında resmi geçit esnasında şiir okuyan kadın "Lefkoşa benim, Güzelyurt benim,Girne benim, Mağusa benim" diyor...Baf, Leymosun, Larnaka'dan bahsetmiyor. Aklıma sevgili Neşe Yaşın'ın şiiri geldi."Yurdunu sevmeliymiş insan. Öyle diyor babam. Benim yurdum ikiye bölünmüş hangi yarısını sevmeli insan."

(Güven Varoğu)

Ülkemizdeki eski siyasilere ve üst kademeden emekli olanlara sağlanan imtiyazlar-ayrıcalıklar küçücük ülkemizin koşullarına göre çok mu farklıdır diye düşünmeden edemiyorum. Mutlu,yaşam kalitesinin yüksek olacağı koşulları yaratabilmek için tasarruf tedbirlerine üst kademeden başlamanın önemli bir uygulama olacağına inananlardanım.

(Hüseyin Erçal)

AP'nin verdiği gaz: Avrupa Parlamentosu'nun son Türkiye Raporunun Kıbrıs ile ilgili bölümünün vurgularını belleğimizin bir yerine hep birlikte yazalım: "Kıbrıs'tan askerini çek", "Maraş'ı Birleşmiş Milletler'e iade et", "Kıbrıs'a nüfus gönderme", "Güney Kıbrıs'ın Münhasır Ekonomik Bölgeleri'ne girme..." Verilen bu tür gazlarla gelin de Rum tarafının Kıbrıs'ta bir uzlaşmaya ve çözüme yaklaşmasını bekleyiniz bakalım şimdi!..

(Ahmet Tolgay)