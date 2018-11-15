Doğup büyüdüğü ülkesinde iş imkanı yakalayamayan bir gencin ailesinden uzakta Avrupa’da hayatını kurmaya karar vermesi üzerine, sisteme isyan eden bir babanın feryadı...

Ucuz işçi artık asgari ücretin altında çalıştırmakla eş anlamlı olduğundan vatandaşları böyle cüzi ücrete çalıştıramayacakları için yabancı işgücüne başvuranları seyrettikçe çocuklarımız bir bir ülkelerini terk edecek.

(Emin Akkor)

Emlakçılığa ilk başladığımız zamanlar öğrenci az olduğu için ev sahipleri komisyonluk verirdi evini erken kiralatmak için.

Daha sonra yarım kira ev sahibi yarım kira kiralayan öderdi.

Daha sonra öğrenci çoğaldı, dolayısıyla kiracı çoğaldı, ev sahipleri hiç vermez oldu, sadece kiracıdan alındı komisyon.

Daha sonra öğrenci daha da çoğalınca ev sahipleri emlakçıların kiracıdan aldığı komisyonun yarısını emlakçıdan kendisi istemeye başladı .

Yükseköğrenime elbirliğiyle yaptığımız darbelerden birisi de buydu.

Bugün ne oldu peki ?

Tüm diğer faktörlerle birleşince, döviz, YÖDAK, çevresel faktörler, Rum Lobisi.....

Üniversite sektörü ciddi bir yara aldı, gemi su almaya başladı....

Komisyonluklar mı ?

Ev sahipleri yine komisyon vererek evini kiralatmak istiyor....

Aklımızı başımıza alıp süratle çözüm önerileri üretmemiz gerekir sanırım.

(Ziya Emir)

Derinya ve Aplıç Sınır Kapılarının açılması sonrası bence en önemli, ivedi ve ele alınması gereken konu Maronitlerin Kuzey Kıbrıs'ta kalan köylerine dönüş süreçleri.

Hem manevi değerler açısından hem de Kıbrıs Türk ekonomisine katma değer kazandıracağı düşüncesindeyim. Özellikle harita da da görüldüğü üzere var olan 4 köyün lokasyonlarına ve birbirlerine yakınlıkları göz önünde tutulursa Batı bölgesinde paket bir turizm potansiyeline sahip olduğu ortadadır. Yetkililerin bu süreci hızlandıracağından hiçbir şüphem yoktur.

(Berk Büyükoğlu)

Sayın Barış Burcu'nun Asia Times'a yaptığı açıklamadan anlaşıldığına göre Maronit işi "ekonomik kriz" özürüne takılmış. Bildiğim kadarıyla yeni Hükümet bir buçuk yıl önce hazırlanmış icraat planı ve rapor çerçevesinde bu yıl bütçede Maronitlerin dönüşü için köylerin altyapısına harcanmak üzere 9 milyon TL ayırmıştı. Üç ay önce bu paranın başka kalemlerde harcanması için hazırlıkların yapıldığı duyumunu almıştım. Serdar Denktaş benim kamuoyuyla paylaştığım bu duyumu yalanlamıştı. Şimdi ise sayın Burcu ekonomik krizden dolayı açılımın geciktiğinden söz ediyor! Askerin temizlediği mezarlığa bile ulaşamayan Ayia Marinalılar, mezarlığın halinin yavaş yavaş eski haline dönmek üzere olduğundan korkuyorlar. Oraya ne çiçek ne de bir bitki bile dikilemiyor. Mezarlığın ortasındaki abide haç ise faili meçhul kişiler tarafından kırılmış. AB parasıyla restore edilmiş kiliselerini ziyarete bile eskiye göre daha az izin veriliyor. Benim konuştuğum bazı Maronitler, Bakanlar Kurulu tarafından bir kararla köylerinin askeri bölge olmaktan çıkarılmasının, onların oraya rahatça girebilmelerine ve bazılarının geriye dönüş yapmasına bile yeteceğini ve hali hazırda zehirlenmiş bu atmosferin temizleneceğini söylüyorlar. Karpaşa'da 18 boş evin öylece durduğunun ve bunların niye sahiplerine iade edilmediğini merak ediyorlar. Asomados'taki bir manga askerin çekilmesiyle köyün yerleşime rahatlıkla açılabileceğini, ilk etapta bunu kendi kaynaklarıyla yapabileceklerini söyleyen Maronitler bile var. Askerin bu yer değişimini yapmaya hazır olduğunu da iddia ediyorlar. Bizim Hükümetteki "süpürgeci" ve "Barış hemen şimdici" siyasetçilerimiz ise kıllarını bile kıpırdatmadılar bugüne kadar. Ehh çünkü herkes Barışın armut gibi hazır pişmiş vaziyette ağızlarına düşeceğini zannediyor. Bu kadar hipokrasi yeter artık ama!!! Söylem yetmez eylem gerek...

(Mete Hatay)