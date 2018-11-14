Bugün yaşlı insanlarımızdan da sorumlu olan bakanlığın en yüksek mevkisini tutan kişi yani Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, belki kişisel olarak da yaşadığı şokun etkisiyle, ismini vermeden bir "evlat"ı galayladı. Annesini bakanlığın önüne bırakıp gittiği için kınadı ve sözlerini "sana yazıklar olsun" diye bitirdi. Evet o evlada yazıklar olsun... Ama sosyal devlet denilen şey, iyi-kötü her türlü "evlat"ın varolabileceği varsayımıyla oluşan kurumsal bir olgu olduğundan, vatandaşı galaylayıp bırakınca ve sosyal medyanın iyi evlatlarından "bravo bakanım" yağcılığını kapınca bakan olmanın gereği yerine getirilmiş olmuyor... Gelin bakanın atarının ortaya koyduğu olgulara, kendi paylaşımında itiraf ettiği gerçeklere bir bakalım: (Tırnak içindeki her şey bakanın kendi ifadesidir.) 1- Annesinin bakımı için "evlat"a daha önce sosyal yardım maaşı bağlanmış. 2- "Evlat"ın "annesine bakmadığı ortaya çıkınca", maaş kesilmiş. (Ama anne "evlat"ın insafına terk edilmiş.) 3- Bunun üzerine "evlat" "durmadan sosyal hizmetler ve bakanlığın kapısını aşındırıyor"muş... "Amacı sosyal yardım maaşını yeniden bağlatmak" 4- "Evlat" "bugün.... annesini....bakanlığımızın kapısına bırakıp terket"miş... Üstelik "bunu ilk kez yapmıyor"muş. Bakan diyor ki daha önce "defalarca yaptı"!!! 5- Bakan da "evlat"ı galaylayıp, "artık senin insafına bırakmayacağım" diyor. Yani daha önce sosyal yardım maaşını anneye harcamadığını tespit ettiği halde anneyi "evlat"ın vicdanına bırakmış! Evet, "evlat" fenaymış. Peki bakan nasıl? - Bakım için tahsis edilen paranın doğru yere kullanılmadığını tespit edince, anneyi korumaya almak yerine parayı kesiyor! (Parayı korumaya alıyor. Evladın da bakanın da önceliği para!) - Anne defalarca bakanlığın kapısına terk edildiği halde, onu "evlat"ın vicdanına bırakıyor! - En sonunda da kurumsal bir hizmeti kişiselleştirerek sanki de anneyi kendi evinde kendisi besleyecekmiş gibi, "senin vicdanına bırakmayacağım" diye egosunu önümüze seriveriyor... Bence cuk oturmuş. Böyle "evlat"a böyle bakan veya arzuya göre; böyle bakana böyle "evlat" birbirine çok iyi uymuş... Sosyal devlet falan, boşverin bunları, nasıl da güzel hakaretledi bakanımız "hayırsız evlat"ı. Herhalde artık kimse annesini bakanlığa bırakıp kaçmaz. Eyi gelsin gendilerine!!!

(Münür Rahvancıoğlu)

Seçime giren seçilin. Makamına oturun, Üstlendiğìn görev uğruna emek harca, halka hizmetle uğraş. Partilerin içine yani aile içine karışma. O ellerin her partiye uzanmasın. Şimdiden söyleyim ; o ellerini kırarlar tedaviside olmaz... Herkes işiyle uğraşsın. Bugüne kadar ne yaptıysanda sanma ki bilmeyik. Herşeyin bir vakti ve sırası vardır. Yaptığın her alicengizin bedelini ödeyecen...

(Tamer Karakaşlı)

Akıncı'nın basınla söyleşisinde ne söylediğini duymamış olsak bile televizyon için hazırlanan mizansene bakarak ne söyleyeceğini tahmin edebilirdi insan. Arkadaki KKTC Cumhurbaşkanlığının ağzında zeytin dalı güvercin logosu hem Birleşik Kıbrıs'ı, hem Barışı, hem de TKP, BDH veya TDP'yi hatırlatıyordu. Ayrıca panodaki yazıdaki Başkanlık üzerindeki vurgu biraz da dönüşümlü Başkanlığı çağırıştırıyordu sanırım. Logonun Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı logosuyla benzer olması da biraz bundan kaynaklanıyor. KKTC bayrağının olmaması (panonun yanına çekilmişti) yakınlaşmacı bir girişimdi. Türk bayrağının olmaması ise Kıbrıslı Türk kimliğine bir vurguydu. Bunun yanında Başkanlık yazısının büyüklüğü ve altın yaldızlı koltuğu ise daha "Sublime" görkemi çağırıştırmadan öte, liderliğini ve "bu memleketin efendisi" veya özne olma isteğini göstermeye çalışıyordu. Yani Kıbrıs Türk toplumunun Birleşik Kıbrıs'ta eşit olma arzusunu ve Kıbrıs Cumhuriyetinin eşit kurucu ortağı olduğunu hatırlatmayı amaçlıyordu sanırım. Yani benim ekranda gördüğüm bu.

(Mete Hatay)

Sosyal Medyayı aktif kullanan bir insan olarak şunu söyleyebilirim ki her ne kadar siyasi düşüncelerimiz farklılık arz etsede Sn. Tolga Atakan sosyal medyayı çok iyi kullanmakta, getirilen eleştirilere veya önerilere direk bir savunma mekanizması geliştirip karşı çıkmadan, dikkatle dinlemekte ve ilgi konuya hemen müdahale etmektedir.

Bunu şahsen bir olay öznelinde değil bir çok konuda gözlemlediğim için paylaşmak istedim.

Hep eleştirmek değil iyi şeyleri de paylaşmalıyız ki daha güzeli daha iyiyi hep beraber bulalım, iyiyi cesaretlendirelim.



(Devrim Barçın)

9. Kapıyı da 15 sene sonra ilk kapıymış gibi gergin, tedirgin bekleyişle açıp umut dolduk... İşimiz gerçekten zor... İyiki açıldılar da, heveslerimizi kursaklarımızda bıraktıran önceki öfkeli açıklamaları ne yapacağız?... Mağusa kapısı için 2 yıllık travmatik sürece Lefkoşa'da hazır mıyız? Neçin bunca kapı ve seneden sonra bu işi olsun "normal"leştiremiyoruz? Aklımda deli sorular

(Murat Kanatlı)