Kuzeydeki fiyat patlamasını Gūneye satılan patateslere bağlamak nasıl bir şeydir? 511 bin kilo patates gūneye satılmış yani 511 ton. Tūccarın aldığı ise 5 bin ton civarıdır. Ūreticinin elinden 5 bin ton patatesi alıp stoklayanlar kimlerdir bu işten ne kadar kazandılar onun araştırması da yapılsın. 511 bin kilo yazıp miktarı çok fazla gibi göstermek algı operasyonudur.

(Gökhan Öztürk)

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanımız Tolga Atakan 'ın trafik cezalarının ağırlaştırılacağı konusun da ki açıklaması üzerine yapılan yorumları görünce şok oldum.

Yolların bozuk olduğu çukurların olduğu ışıksız olduğu trafiğin sıkıştığı v.b gibi gerekçelerle para düzeni olarak niteleyen çok sayıda anlamsız ve tuhaf yorumları görünce trafik kazalarının niye bu kadar çok arttığını anladım.

Evet alkollü araç sürmek ve kırmızı ışık da bekleyenlere gidip çarpmak darmadağın etmek , öldürmek katletemek hakkımızdır. telefonla internetle trafik de araç kullanmak başkalarının hayatını tehlikeye atmak hakkımızdır ve engellenemez.

Çünkü yollar bozuk ışıksız sıkışık ve bizim moralimiz bozuk olduğu için içiyoruz telefon da konuşuyoruz kırmızı ışık da geçiyoruz.

Gerçekten yorumları ve tepkileri görünce çok cahil ve bencil insanlarımızın olduğunu gördüm ve üzüldüm.

Herkese tavsiyem trafik kazası mağduru biriyle sohbet etmemizdir ve belki o zaman duygularınız değişir.

(Engin Ömer Kunt)

Derinya kapısı açıldı ve çok sevindik. Bütün Mağusalılara hayırlı olsun. Bu gecikmiş açılış bana biraz Nasrettin Hoca'nın tavsiyesini hatırlattı: Nasrettin hoca, insanların önce eşeklerini çalıp sonra onlara verirseniz onları çok daha mutlu edebilirsiniz derdi. İnşallah Mağusalılar gibi yakın bir zamanda Maronitlerin kayıp eşekleri de geri verilir de onları da belki bir nebze mutlu edebiliriz!!

(Mete Hatay)

Maliye Bakanımız Serdar Denktaş "talihsiz bir hükümetiz" dedi. KKTC halkı hükümetten daha da talihsiz... Bu talihsizlikler her gün seslendirilirken milletin dilinde tüyler bitiyor... Güncel misal: Sn. Maliye Bakanından istirhamımdır. Lütfen azıcık zamanını ayırsın ve Vergi Dairesi'ne kira stopaj vergisini ödemeye giden vatandaşlara çektirilen o çileyi yerinde bir incelesin. Tüm para toplayan devlet vezneleri de aynen böyle... Hele o araç vergilerinin ödendiği kâbus daire!..Vergisini ödemeye giden vatandaşlara zaman yakan kuyruklarda böylesi çile çektiren bir başka ülke yoktur!.. Zamanın nakit olduğunu da unutmayalım... Kalkınma mücadelesi veren bu ülkede üretken vatandaşlara da, emekli yaşlılara da vezne ve bürokrasi kuyruklarında çile çektirilmesi korkunç bir organizasyonsuzluktur...

(Ahmet Tolgay)

Delik deşik edeceyik o barikatları ve her renkten hatları... Her bir insan zorla konduğu kulübeden soracak kendi kendine, benim burada ne işim diye, her bir kum torbası, her bir varil soracak kendi kendine... Dikenli teller şaşkınca bakacak elini kolunu sallayarak geçenlere...

(Besim Baysal)