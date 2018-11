Yollara sabit kamera koyup vatandaşı bu saçma uygulamayla soyacağınıza, Haspolat’ta üst geçit yapıp öğrencilerin canını kurtarırsanız daha faydalı olursunuz. Rum tarafında tek bir tane kamera yoktur. Süratli bir şekilde kameraya kadar gel yavaşla kamerayı geçince yine süratlen. Böyle mi olmalı, sürücü kameranın yerini bilmemeli. Sürpriz kamera denetimi olmalıdır her an her yerde kamera olabilir diye vatandaş araç sürerken bunu düşünüp yavaşlamasını sağlamalıyız. Bunun tek alternatif yolu eğitimdir sürücüleri bilinçlendirmektir. Her köşeye kamera koymak değildir

(Orhun Karagözlü)

Bence çok doğru yapıldı Tolga başkan geç bile kaldınız hatta.

Her okul olan yere üst geçit mi yapılacak yani?

Öğrenci taşınacaksa okuldan taşınacak. Öğrenci otobüse binecekse otobüsler okul içindeki duraktan geçsin.

Kısaca öğrencisinden o kadar para alan okul, ögrencisi için gidip otobüs şirketleri ile (kaldı ki 1-2 şirkettir) konuşacak.

Yeni elementler yaratmaya çalışılmasın.

Yatırım yapılması gereken bir sürü yer var..

(Ahmet Özsoy)

Bugün sabah, 02 Kasımda labaratuar için verdiğim kanın tahlil sonuçlarını almaya gittim.Acil Serviste raporların verildiği yerdeki bayana etiketi gösterdim. Baktı baktı birşey görünmüyor dedi. "Eyvah dedim kaç sene önce tahlil için bıraktığım idrar şişesi de kaybolmuştu,bende şans yok" dedim.Bu sefer bana ne gün yaptınız tahlili dedi.Ilk önce galiba 5 i dedim sonra etikete bakın dedim. Evet dedi 2 Kasım.Yine bulamayınca ,ordaki bir doktora sordu.Doktor şurdan gir dedi bulursun.Buldum diyerek print yaptı bana verdi.Dışarı doğru yürüdüm ama acilden çıkmadan doğru mu yanlış mı diye evrağa bakayım dedim. Bir de ne göreyim tahliller Mayıs 2017 ye ait. Geri döndüm durumu izah ettim. Tekrar girdi ve güncel olanı bana verdi.Bu ülkedeki güvensizlik, şüpheyle yaşama,sistemsizlik,endişe hali artarak devam etmekte.Bu sendromlar ve ön yargılarla nereye kadar bilemem? Bu arada TRIGILISERID-LDL-HDL şeytan üçgenindeki dengesizlikler dışında bir sorunum yok.

(Ahmet Ersöz)

Güney Kıbrıs’ın faşist ELAM partisi, sınır kapılarının kapanması için topladığı ilk 10 bin imzayı Rum Başkanlığına teslim ettiği açıklandı.

Yahu bu Rumlar değil miydi “Sınırımız Girne’dir” diyen?

Bu arada ELAM “Yasadışı rejimin finansal olarak desteklenmesini önlemek” amacı ile böylesi bir girişimde bulundu.

(Oshan Sabırlı)

Kıbrıs, Misak-ı Milli sınırları içerisinde olmasa da, Kıbrıslı Türklerin içerisinde bulundukları sorunların büyüklüğünü 1920’li yıllarda bilmekte olan Atatūrk, Söz gazetesinin yeni harflerle basılmak istendiğini öğrenir ve "Söz gazetesinin siparişi de bizim tarafımızdan ödensin. Kıbrıs’ta Türk sesi sönmesin" diyerek Kıbrıs'a baskı makinesi gönderir ve sūrekli para yardımı yapar. Bugün Kıbrıs Türk basınında ve matbaacılığımızda kullandığımız 29 harflik Türkçe alfabenin ilk kalıpları, Kıbrıs’ta Türk sesinin sönmemesi için Atatürk’ten armağandır. Atatūrk, devrimlerini ilk andan itibaren būyūk bir bağlılıkla benimseyen ilerici Kıbrıs Tūrkūnūn kalbinde sonsuza kadar var olacak.

(Gökhan Öztürk)