Rum lideri Anastasiades yaptığı öneri ile Kıbrıs Türk Halkını siyasi eşit görmediğini itiraf etti ve bu güne kadar yapılan 50 yıllık müzakerelerin neden sonuca ulaşmadığını da açıkça gösterdi.

Önerileri kesinlikle kabul edilemez!!!

(Serhat Kotak)

Anastasiadis'in ne dediğini, ne demediğini, aslında ne demek istediğini, Pazartesi akşamı anlayacağız

(Levent Kutay)

"Her alanda ve her yerde halkımın davasını savunmak benim için erişilebilecek mutlulukların zirvesini teşkil etmektedir. Çünkü bu halk, Hak'tan korkan, namuslu, ciddi, özgürlüğüne ve insanlık haysiyetine düşkün, barışsever, Atatürkçü, Anavatanına güvenen ve davasına inanan mert bir halktır."

(Latif Akça)

Siyasetçilerimiz boş laflarla umut tacirliği yapacaklarına, kendileri bizatihi umuda dönüşmeyi denesinler. Çünkü halk artık ne siyasete, ne siyasetçiye ve ne de yeni seçimlere zerre kadar güven duymuyor.

(Ahmet Tolgay)

Hesap kitap sahibi olmadan, para hesabı yapmadan bütçe sahibi olmaya kalkışmamak en doğrusu galiba... Şimdiki durumda 2019 yılı için açıklanan gelir-gider rakamları bir bütçeye benzemiyor çünkü!

(Hasan Erçakıca)

“Böyle kalsın” istemiyorum.

Çözüm istiyorum, delice...

Adanın kuzeyinde yaşadıklarımdan, gördüklerimden, hissettiklerimden, çırılçıplak hakikatten “gay” edesim var.

Buraların şavkı kalmadı.

“Yok olmaktan kurtulduk” diyen bir toplumun süslü püslü yok oluşuna tanıklık beni kahrediyor.

“Yarım”ı gördük yeterince!

Bir "bütün" ülke istiyorum.

Yoksa...

“Kolu kanadı kırık kuşlar gibiyiz

Ayrı diyarlarda...”

(Cenk Mutluyakalı)