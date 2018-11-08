Takdir etmek lazım. Neyi mi? Eğitim Bakanlığı ilkokullarda rehber öğretmen kadro sıkıntısını Türkiye'den gelen öğretmen arkadaşlarla dolduruyor. Okullarda gerçekten en önemli ihtiyaç Rehber öğretmenler. Sendikalar tepki koymuş. Kadro sıkıntısı çözülemiyorsa ve bu şekilde çözüm bulunmuşsa niye eleştiriyoruz ki? Sendikalar bir de şunu söylüyor. Güya biz okullarda Türkiye'den gelen öğretmen arkadaşları dışlıyormuşuz, toplantılara almıyormuşuz. Bizim okulumuzda veya bildiğim kadarıyla diğer okullarda böyle bir ayrımcılık yok. Yanlış bilgilerle ayrıştırma yapmayın lütfen.

(Derviş Atakan)

Şimdi o ‘göçmen bölgesine’ barlar açıp eğlenebileceğimizi sanıyoruz!

‘Sanıyoruz’ diyorum çünkü, bölgede yaşayan insanları ötekileştirmiş, eğitimden tutun da sosyal yaşamlarına kadar hiçbir katkı yapmamış, hep öteki kalmaları için çabalamış ve adeta surların arkasında kalmaları için elimizden geleni ardımıza koymamışız.

Bu süreçte hesaba katmadığımız bir şey vardı.

O bölgede yaşayanlar çocukları yaşadıkları eğitimsizlik ortamında, yoksulluk içinde doğacak, büyüyecek ve birer ergen-yetişkin halini alacaktı.

Bunu hiç düşünemedik!

O 'ötekilerin' yerine yenileri gelecek, çoğalacak ve orada oluşan bu 'yeni kültürdekiler' kendini 'orijinal Kıbrıslı' görenler arasında bir uçurum olduğunu anlayacaktı.

Bu uçurumun etnik bir temele dayanmadığını belirtmek isterim!

Arada var olan, yaratılan bu uçurum, fark, ya da adına ne isterseniz deyin bir sosyal sınıf meselesidir.

(Mert Özdağ)

Niye bizde herhangi bir dairede böylesi bir istatistik tutma yok veya varsa bile niye bu şekilde sunulamıyor? Çok mu zor? Biri engel mi oluyor? Üşeniyor muyuz? Gerekli altyapı mı yok? Excel bilen memur mu yok? Burası İsviçre değil de ondan mı?

(Mete Hatay)

Mafyaların, mafya cinayetlerinin ve patlamaların, uyuşturucu bataklıklarının gemi azıya aldığı Güney Kıbrısta'ki suç furyası 13 yaşındaki çocuğun 9 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdüğü o trajediye dek uzandı... Tanrı beterinden korusun!.. Ama bizde olduğu gibi Güneydeki hiç kimse böylesi asayiş çöküntülerinde "garantör Yunanistan duruma niye müdahale etmez?!" ironisinde bulunmadığı gibi, KKTC'yi suç cehennemi gibi gösteren bizdeki ironik tipler de AB üyesi Güney'in, bizim duruma oranla bir huzur cenneti olduğunu saçmalayıp dururlar... Dahası, Güney'in AB'nin en asayişsiz üyesi olduğu gerçeğini hep örtbas ederler... Asayişle ordu arasında ilişki kurmak saçmalıktır.... Çünkü asayişi sağlamak stratejiyi savunan orduların değil, hükümetlerin ve polisin görevidir.. Ordular bu işe burunlarını soktuklarında bunun adına "askeri ihtilal" denir...

(Ahmet Tolgay)

Biz de normal ışıklar bile yanmazken insanlar Christmas ışıklarını şimdiden koyup yakmışlar.

Bizdeki Belediye Başkanlarına sesleniyorum dünyayı biraz olsun takip ediyormuyuz? Yoksa ağlama edebiyatına devam mı?

(Yılmaz Parlan)