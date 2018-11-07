Küçük bir çocuk, elinde yeni evlenmiş anne babasının fotoğrafı, babası kayıp... Ve o artık “milliyetçi, ayrılıkçı, çatışmacı propaganda”nın bir metası... oysa mesele insani, mesele “niçin barışmalıyız”ın tanımı...

Annesi, ‘her yerde bu fotoğrafı’ gören oğlunun tepkisinin şöyle anlatıyor: “Okula gider gitmez bu fotoğrafı gördüğü zaman gözlerini penayla karalamıştı, sınıf arkadaşları kendini tanımasınlar diye...”

(Cenk Mutluyakalı)

Herkesin haberi ola, ekmeksiz de kalabiliriz... Yükümlülüklerini yerine getirme bağlamında falso üstüne falso sergileyen Toprak Ürünleri Kurumu, aylardır un ithalinde bulunmuyor. Tehlike çanlarının çaldığı Fırıncılar Birliği tarafından duyuruldu... Ekmek yokluğunda, vatandaşın birkaç dilim ekmeği de karaborsaya düşebilir...Çok sıkıntılı bir süreçte tüm bu yaşadığımız olaylar eğer bir beceriksizliğin sonucu değilse, halkımızı kabul edilemez siyasal çözümlere yönlendirmek için bilinçli bir yoksullaştırma siyaseti uygulanıyor..

(Ahmet Tolgay)

Bir sonraki referandumda Kıbrıs'ın kuzeyinde kim oy kullanacak diye sorulduğunda ırkçılık şu bu tartışması yapılmasına fırsat verilmeden Fransa'nın taraf olduğu Nouméa antlaşmasına bakmak gerek, orda Kanaky/Yeni Kaledonya'da referandum için 1998 önce adaya gelmiş olmak, 20 yıl kesintisiz adada yaşamak ya da adada doğum ile 10 yıl ikametgah şartı arandı, araştırmak gerek...

(Murat Kanatlı)

Meclis çok önemli bir karar aldı.Cep telefonu kullanımı Anaokul,İlkokul ve Orta okullarda tamamen,liselerde kısmen yasaklandı.Sakin olun!kararın alındığı meclisin adresi Fransa.Siz neresi sandıydınız?

(Eralp Şerifoğlu)

Bir 44 yıl daha bekle bu kafayla, da turist gelecek sana!! Sen turizm tanıtımını yaparken, "North Cyprus" diyorsun, adam oyandan sadece "Cyprus" diyor... Senin tur reklamı yaptığın turist gideceği yolun hesabını yaparken aklı karışıyor... Karışıyor, çünkü uçağının aktarmalı olarak, ya da Türkiye'de havaalanında yaklaşık iki saat (bazen daha fazla) beklemeli olarak uçacağını duyduğu zaman, Avustralya'ya, ya da Yeni Zellanda'ya gideceğini sanıyor... Yani bu süre yaklaşık yedi saat. Astronomik fiyatı da cabası... Halbuki diğer taraftan adam (G.Kıbrıs) turist müşterisine uçuş rotasını "London to Larnaka" olarak belirttiğinde, turist bilecek ki, sadece üç buçuk, en çok dört saatlik bir yolu var... Sen da bekle da sana turist gelecek... Sesta örmeynan, gulurikya pişirmeynan turizm tanıtımı yeterli olamaz bizim için bu durumda! Hangi durumda derseniz; 44 yıldır devam eden siyasi çözümsüzlük ve tanınmamışlık durumunda!! Bu adanın, iklimi ve bulunduğu coğrafik konumundan dolayı, tek elverişli geçim kaynağının turizm olması gereklidir ve şarttır... Doğudan batıya, kuzeyden güneye, tüm ada bir bütün olarak... Biz, tüm ada halkı olarak, bunu ne zaman anlayıp, ona göre hareket edeceğiz? Amerika'yla İsrail bizi buradan tükettikten sonra mı?

(Taner Şah)