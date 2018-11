"Çocuk çetelerinin artmaya başladığı ve Lefkoşa Surlariçi’nde farklı gruplar halinde çeteleşmiş çocuk sayılacak yaştaki gençlerin; haraca bağlama, yol kesip cepte olup biteni alma eylemlerinde ciddi artış var"

"Kendilerini polise şikayet edenin kilise karşısında ikamet eden biri olduğunu düşünen gençler, gece evi kuş lastiğiyle taş yağmuruna tutarak, kendileri cezayı veriyorlar suçlu gördüklerine. Ne haddine ki mahalleli onları polise şikayet edecek anlayışının sonucu olarak."

"Cumhurbaşkanı, hükümet, Lefkoşa Belediyesi ve polisin bu konu üzerine samimiyetle kafa yorması zaruridir. Hem insanların güvenliğinin korunması hem de bu çocukları kazanabilmek için lütfen herkes üzerine düşeni yapsın."

(Emin Akkor)

Devlet üreticiye teşvik verecek olsa birçok kişinin ötü dil eder. Piyasada patates bulamayınca üretimin ne kadar önemli olduğunu inşallah herkes anlamıştır.

(Niyazi Türkseven)

Birkaç ay öncesine kadar fakirin ve herkesin evde yemeye birşey olmayınca kurtarıcı meleği olan patates, fiyatından dolayı borsadaki altın gibi değerlendi.1kilo patates 25 TL olur mu be? Olursa şikayet yada protesto olmaz mı? Hükümet kriz yönetemez.Halk ise uyur.

(Hasan Mullaoğulları)

Barış ve hoşgörū dini İslam coğrafyasındaki Arap devletleri bir hiç uğruna Yemen'deki çocukları hem öldūrūyor hem de açlíktan ölmelerini seyrediyor. Abd ve batılı ūlkeler bu petrol zengini insanlîktan nasibini almamış Araplara silah satıyor bùyūk paralar kazanıyor. Sunnisi da şiisi da dini da yerin dibine batsın bunların. Her işlerinde adını kullandıkları Allah ilk önce bunları yakacak

(Gökhan Öztürk)

Yaşanılan bazı olaylar karşısında toplumsal olarak da depresyona girilebiliyor. Bu biraz bizde uzun yıllardır devam eden arafta sıkışmışlığımızdan kaynaklanan "marazi" halle açıklanabilirdi. Fakat son zamanlarda toplumun depresyondan, hızla toplumsal panik haline geçtiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Toplumsal panik yaşanılan olaylar karşısında çıkan kollektif bir panik halidir. Etrafımızdaki her yabancıdan korkma, gelecek kaygısını sürekli kemiklerimize kadar hissetme, gece uykularının bölünmesi, elimizdeki herşeyi kaybetme korkusu gibi semptomlarla karşı karşıyayız. Yükselen kriminal vakalar, nüfus patlaması, Türkiye'deki bizi rahatsız eden dönüşüm, ekonomik kriz, ortada kalmışlık, çaresizlik hissi, yaşadığımız mekanla yabancılaşma, tüm toplumu, hatta en izole bireye kadar herkesi etkisi altına almıştır. Gerek gerçek, gerekse algılarla devamlı doldurulan kaygılar, sağlıklı düşünmenin önünde en büyük engeli oluşturmaktadır. Böylesi bir panikten çıkmak için gerek siyasetçilerin, gerekse medyanın ve kanaat önderlerinin daha soğukkanlı davranarak, paniği tetikleyici değil de daha sakinleştirici bir tavıra girmesi gerekir, haberleri verirken özellikle sansasyondan uzak kalınması lazım aksi takdirde çıkacak kaosun kimseye yararı olmayacaktır. Birçok siyasetçi gerek kişisel gerekse ideolojik nedenlerden dolayı bu tip kaos ortamından yararlanmaya çalışacaktır. Bunun için parti ileri gelenlerine de büyük görevler düşmektedir. Paniği tetikleyen bazı olayların ve durumların bir an evvel üzerine gidilmesi gerekir. Özellikle, toplumun "güvenlik" kaygısını giderici bazı tedbirlerin bir an önce alınması gerekir. Tabii bunları yaparken de kaş yapayım derken göz çıkarmamak lazım. Paniği tetikleyen olguların ve durumların hemen irdelenmeye alınıp ne kadarının algı ne kadarının gerçek veya abartı veya fabrike edilmiş korkular olduğunu ortaya koyup bir an evvel gereğinin yapılması lazımdır.

(Mete Hatay)