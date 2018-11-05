Sabah bazı arkadaşlarım; çocukken gabiraya blue band sürer yerdik, diye özlemini yazar! E yapsana be gabirayıda sürüp tereyağını yeyesin.. Hade anladık badades yok..Ekmeğinan tereyağda mı yok ülkede?

(Eralp Şerifoğlu)

Ben seçilmış biri olarak buna hakkım var...

Ben de milletvekilleri gibi seçilmiş biriyim Gazimağusa nın en büyük bölgelerinden Canbulat mahallesinin muhtarıyım.

Mecliste bulunan 50 milletvekiline de sitemimdir. Temel tüketim maddelerinden biri olan PATATES sorununu çözemediniz ya... Vatandaş hayatını idame ettirmek için gereksinimlerini karsilayamiyorsa diğer konular çok da umurunda olmaz. Ilk işiniz fakir yemeği iken zamanında ihraç bile ettigimiz olmazsa olmaz patates sorununu hemen çözün yoksa secim zamanı bunlar önünüzde bir dezavantaj olarak duracak. Saygılar

(Metin Delideniz)

Daha geçen gün ev temizliğine giden bir kadın, yanı başımızda öldürüldü. Dün ise sahnelerin pırıltılı ismi Sıla, şiddet gördü.

Hangi konumda, hangi meslekte olduğunun önemi yok, eğitim durumu da kurtarmıyor. Kadın şiddet görüyor ve öldürülüyor.

(Bedia Balses Çeliker)

Sayın Özersay Rumlarla iyi komuşu olabiliriz demiş. Rumları bilmem ama Kıbrıslı Türklerle hiç bir davası olmamamış azınlık bir cemaat olan Maronitlerle bile komşu olmayı engelleyen bu mentalite nasıl Rumlarla iyi komşu olmaktan söz eder?

(Mete Hatay)

Patates aklıma bir kızılderili atasözünü getirdi. Belki şuanda tam anlamı bu değil ama geleceğin işaretidir. "Son ırmak kuruduğunda son ağaç yok olduğunda son balık öldüğünde beyaz adam paranın yenmeyen bir şey olduğunu anlayacak"

Üretimden kopmamızın cezasıdır bu yaşadıklarımız. Arazi arsa olacaksa değer vermemizdendir belki de...

Tarla ve üretim için araziye toprak kadar değer vermeyişimizdendir başımıza gelenler....

Eskiden her evde bir tahta - plastik kasa içinde olsa da maydonoz vardı....

Her evin bahçesinde nane ekiliydi...

Birçoğumuzun çocukları artık naneyi marketlerde ve kitaplarda gördüğü kadar biliyor....

Hemen yanıbaşında 10 TL fiyatla pazar bulan patatesi kimse size 3 TL'ye vermez - veremez ......

Tıpkı İngilize yüzbinlerce sterline satılan arsa veya evi yerliye ucuza vermeyen - veremeyenler gibi....

Onun için şikayet etmeyi bırakarak üretime dönmeliyiz...

Herkes 1 limon, 1 zeytin ağacı eksin,

Evine nane , maydonoz gibi sebzeler eksin...

Benim Beyarmudunda 13 buçuk dönüm Kırmızı toprak . Bilen birisiyle ekelim maliyetine patates yiyelim.

(Ziya Emir)