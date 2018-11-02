Bir sporsever olarak merak ettim. Son dönem hükümetimiz sporda gençliğimizin önünü açacak ne gibi temaslarda yada girişimlerde bulundu?Yoksa böyle geldi böyle gidecek mantığıyla devam...

(Vural Köseoğlu)

Birlik, beraberlik ve kenetlenmeye en azami derecede ihtiyacımız olduğu bu dönemde, Ticaret Odası (KTTO) ve ona bağlı iş insanlarımızın gerçekleştirdiği "İndirim Kampanyası"nın piyasamız ve halkımız için zaruri olan "Plasebo Etkisini" yaratacağına inancım tamdır...

(Raif Uzkan)

Hiç kimse bu ülkede turizm yapacak diye boşuna uğraşmasın. Bence boşyere turizm fuarına da katılmayın. Bu ülkeye bu sistemle ne yolcu gelir ne turist. Yüreği olan siyasetçi varsa önce bu işe bir el atsın. 39 TL olan bilete 120 TL KKTC Ercan havaalanı meydan vergisi ödüyorsunuz. Ya Türk Hava Yolları bizi yanıltıyor ya da bizim devletimiz tekel olan havaalanının bizi yolmasına seyirci kalıyor. Süratle bu konuyla ilgili açıklama yapması gereken bir hükümet arıyoruz. Sayın Fikri Ataoğlu ve Sayın Tolga Atakan sorumlu iki bakan olarak ilk söz hakkı sizin.

(Ziya Emir)

Akşamki cadıların süpürgeleri yokdu galiba temizlemeden gitmişler... !

özenip kutlamak istersiniz anlarım , saygı duyarım ama bu hal nedir bu çevre kirliliği nedir...

Yediğini içtiğini yere atınca kutlamanız daha mı anlamlı oluyor?

Bu özelde sizlerin genelde ise toplumumuzun eğitimsizlik seviyesinin göstergesidir !

Kınıyorum.

(Elçim Öztemiz)

Metehan Sınır kapısındaki Rum polisi bir Rum'un KKTC'den aldığı 200 bulgur köftesini imha etmiş. Türk menşeli bu tehlikeli materyali imha etmek için uzaktan kumandalı fünye kullanıp kullanmadıkları henüz öğrenilemedi!... Sizi gidi köfteciler, köftehorlar!.. Kıbrıs'ta barış sizin gibi bulgur köfteciler, köftehorlar tarafından engellenmez!...

(Ahmet Tolgay)

Bugünkü veriler (gerek KIB-TEK’ten gerekse de uluslararası piyasalardan ulaşabildiğimiz) dikkate alındığında (ki bu verilerin zaman içerisinde değişeceği çok nettir, o yüzden kapsamlı risk analizi de yapılmalıdır ve gerekli sözleşmeler ve ihaleler de hazırlanmalıdır) ve 15 yıllık talebi karşılayacak bir üretim modeli analiz edildiğinde (bu sadece bir ön-fizibilite çalışması niteliğindedir) şu an 14 dolar cent civarında (esas nedeni AKSA sözleşmesi ve verimsiz teknoloji kullanımı) olan kWh elektrik üretim maliyeti KABLO’lu optimize edilmiş bir sistemle yaklaşık 11 dolar cent, DOĞAL GAZ’lı optimize edilmiş bir sistemle ise yaklaşık 9 dolar cent’e inebiliyor.

Yani diğer bir deyişle yatırım ve işletim maliyetlerinin şu anki rakamlarda kalması durumunda önümüzdeki 15 yıllık elektrik ihtiyacımızı karşılamak için mevcut sistemimizle ve üretim maliyetlerimizle devam etmemiz halinde KABLO’lu versiyona göre 550,000,000 dolar daha fazla, DOĞAL GAZ’lı versiyona göre ise 900,000,000 dolar daha fazla ödememiz gerekecektir (bu rakamlar 15 yıllık rakamların bugünkü değerlerinin hesaplamasının sonuçlarıdır).

Hem yaklaşık 350,000,000 dolar (15 yıl için) daha fazla ödeme ihtimalini ortadan kaldırabilmek hem de en düşük maliyete gelebilmesi için neredeyse elektrik ihtiyacımızın %70 - %80 civarında bir miktarını dışarıdan, tek kaynaktan karşılayacak (ki alım garantisiz kimse bu yatırıma girişmeyecektir ve alım garantisinin de nelere mal olabileceğini hep birlikte yaşayarak öğrendik) bir modele gözü kapalı “evet” dememek için acilen bilimsel bir fizibilite çalışmasına ihtiyacımız olduğunu bir kez daha söyleme ihtiyacı duyuyorum. Bıkmadan, usanmadan hepimizin bu çalışmayı ve vakit kaybetmeden en uygun yatırımların yapılmasını talep etmemiz gerekmektedir. Zaman geçiyor, alım gücümüze göre pahalı elektrik tüketiyoruz ve doğru yatırımları yapmadan devam etmemiz durumunda hem maliyetler hem de bağımlılık açısından çok daha kötü bir duruma doğru sürükleniyoruz. Aslında kısa kesecek olursak, elektrik konusunda “Hükümet Programı’nda” yazılanlar yapılsa yeter!

(Hasan Ulaş Altıok)