Dün yerde beş kuruş gördüm eğilip aldım arkadaşlar güldü beş kuruş için mi dedi bende beş kuruş için değil üstünde Atatürk vardı ondan yere eğilip aldım dedim.

(Niyazi Ergülen)

"Anımsadığım iki icraatı, bakan olarak görevde olduğu zaman zarfında emekçinin gerçek dostu olduğunu ispatlamaya yetti. Hatta birinin önemini o günlerde değil, bugün net olarak algılıyoruz."

"Bakanlığı döneminde yarattığı yerel işgücünü destek fonu, bugünün işçilerine sosyal güvence olarak yansımaktadır. Hatta, yarının işçilerine destek olarak var olacak ve her yeni proje Sonay Adem adıyla anılmaya devam edecek."

"İçi dışı bir olan, sivri dilliliği ve sert mizacıyla siyasette kendine özgü bir yer edinen Sonay Adem, yarattığı değerlerle hatırlanacak biri olarak, uzaklardan bizi izlemeye devam edecek"

(Emin Akkor)

Naylon poşete gelinceye değin yapılacak o kadar çok iş var ki...Örneğin etrafa ve doğaya saçılan plastik kökenli pet şişelerden ve diğer kaplardan ve hele makineli tüfek misali çıtlattığı çekirdeklerle ortalığı berbat edenlerden, mekânının tüm pisliklerini mekânı dışına savuranlardan ne haber... Ülkenin her köşesini dağlar ve de bayırlar dahil çöplüğe dönüştürenlere karşı etkin mücadele verilebiliyor mu?..

(Ahmet Tolgay)

Bir bitki türünün varlığını devam ettirebilmesi için gereken genetik bilginin tamamı tohumda mevcuttur. Ancak bir tohum ancak uygun şartlarda yeşerme imkânı bulabilir. Her canlı türü gibi bitkiler de değişen çevre şartlarına adapte olmaya çalışır. Gerçekleşen adaptasyonlar bitkinin genetik koduna yansıyacaktır. Genetik kodun taşıyıcısı olan tohumlar ekilip dikildikçe ya da kendi başlarına yeşerme imkânı bulabildikçe adaptasyonlar tıpkı diğer canlılarda da olduğu gibi kuşaktan kuşağa aktarılacaktır.

Yeryüzündeki hayatı sertifika altına almaya çalışmak, tohum takasını engelleyerek sadece sertifikalı tohumlar üzerinden tarım yapılmasını dikte etmek yıkıcı bir çabadır. Yıkıcıdır; çünkü hayatın devamlılığı biyolojik çeşitliliğe yaslanır ve biyolojik çeşitliliği körelten, canlılar arasındaki ilişkileri birer metaya dönüştüren her yaklaşım hayatın devamlılığını kesintiye uğratmak anlamına gelir. Ama bu kesinti geçici bir süre için vuku bulabilir; yeryüzündeki bitkisel hayat yoluna devam etmenin bir yolunu bulacaktır; yolunu yitirecek ve kaybolacak olan sadece insandır. İnsan besin üretme yeteneğini kesintiye uğratmak için tohum sertifikasyonundan ve sertifikalı tohumları hibritleştirerek piyasa ilişkilerine tabi kılmaktan daha iyi bir yöntem bulamazdı.

(Murat Kanatlı)

Siyasî görüşlerimiz hiç örtüşmedi, hep farklı taraflarda olduk. Ama inandığı doğrulardan, hak'tan, adaletten ve dürüstlükten ödün vermediğine şahitlik ederim. Adam gibi Adamdı. Ülkemiz insanlarının kötü hastalıkla mücadelede daha etkili yöntemlerle mücadelesinde hükümetlerimize, sivil toplum örgütlerine ve en önemlisi halkımıza çok önemli görevler düşmektedir. Evinde, ailesinde ve yakın çevresinde bu hastalıktan kaybettiğimiz dostlarımızın her gün artarak çoğaldığını görmek hem üzücü hem de ürkütücü bir boyutta maalesef. Sonay abimiz, nur içinde yatsın, Mekanı cennet olsun.

(Ercan İbrahimoğlu)