"Sonay Adem'i kaybettik" çok yerinde bir cümle değil. Çünkü geride mücadelesi, anıları ve ışığı kaldı.

Her bir işçinin alın terinde, her bir gencimizin istihdamında ve Kıbrıs'ın geleceği için barış mücadelesinde o anlamlı gülümsemesiyle hep yanımızda olacak.

(Ahmet Benli)

Tohum tartışırken, hibrit Tohum o kadar da kötü değil diyenler için tane tane anlatım, okunup paylaşılmasında yarar var:

"Bir kere endüstriyel tarımda hibrit tohum kullanılıyor. Bu tohum ancak çok su olduğu ve gübre verildiği zaman verimli olabiliyor. Gübreyi toprağa attığınızdaysa sadece ana ürününüzü değil, topraktaki tüm bitkilerin tohumlarını beslemiş oluyorsunuz. Dolayısıyla bu sefer de yabancı otlara karşı ilaç kullanmanız gerekiyor. Böcekler o yabancı otların altına yumurtalarını bırakıyor. Bir de bunları öldürmek için ilaç kullanıyorlar. Ayrıca kullanılan gübre de granül bir kimyasal olduğu için toprağın içindeki canlıları da öldürüyor. Bir hektar arazinin 15 santimlik kalınlığında yaklaşık 20 ton canlı yaşıyor. Bu canlıların birçoğu da bu şekilde zehirlenip ölüyor. Dolayısıyla toprak toza dönüyor ve kendi kendine üretemez hale geliyor. "

(Murat Kanatlı)

Kıbrıs Türk siyasetinde yürüdüğü ideoloji ile anılan ve yolundan sapmayan pek fazla siyasetçimiz yoktur. Bunlar arasında hiç cebini düşünmeyen,hep toplumsal mücadele eden kişiler daha da azdır.Ne yazıktır ki bu insanlar hayattayken değerleri yeteri kadar bilinmez , hatırlanmaz.Bir takım menfaatler yüzünden onlardan alınacak faydalar ve bunların topluma yansıması engellenir.Beni en çok üzen bunlardır. Mekanın cennet olsun Sonay Adem.Tüm ailesi ve sevenlerinin başısağolsun...

(Ahmet Ersöz)

Onu anlamak demek mutlaka yüzünü görmek demek değildir. Onun fikirleri, onun duygularını anlıyorsanız ve hissediyorsanız, bu kafidir...

Ama onun dokunduklarına dokunmak, giydiklerine yaklaşmak, bedeninin olduğu topraklarda ayni duyguları paylaşanlarla beraber olmak keyifliydi...

(Oshan Sabırlı)