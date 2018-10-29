Liderlerin görüşmesinin ardından Derinya ve Aplıç geçiş noktalarının 12 Kasım'da açılacağı açıklandı... Olması gerekendi, tebrikler... Sırada Lefkoşa'da Mağusa ve Baf Kapı'larına geçiş noktaları açılması ve adayı bölen bu sınırı dele dele tamamen ortadan kaldırmanın yolu aranmalı...

(Serkan Soyalan)

Konumuz dokunulmazlık. Meclisimizde devletin ve halkın olanı, kendi menfaatleri için kullananların dokunulmazlığı kaldırılıp, soruşturulması doğru olandır..Bu taktire şayandır, Ancak hemen yanıbaşınızda oturan, koalisyon yaptığınız ortaklarınızdan biri, dokunulmazlığı kaldırılsa ve araştırılsa, alacağı cezayı çekmeye ömrü yetmez. Bununla birlikte, eski belediye başkanlarının ( Lefkoşa/Mağusa) , eski milletvekillerinin dosyaları ne oldu.. Ama hem koltuk sevdası hem de şahsi çıkarlar buna müsade etmiyor. Ben bu konuda; hükümeti samimi ve real bulmadım. Adalet işine gelene uygulama, gelmeyene ( çıkarlar dogrultusunda) uygulamamak , en büyük adaletsizliktir...

(Tamer Karakaşlı)

Saraylar yapıldı, Kızılcahamam’da siyasi kamplar yapıldı milyarlar trilyonlar harcandı, son model füze sistemleri alındı, maaşlarınızı iki katı yaptınız ama iki asker donarak şehit oldu. Yıl 2018 sonları yazık günah, sorsanız cennetin sahibi siz o kadar inançlısınız sayın siyasiler ama iki asker donarak ölürken vicdanınızı nasıl tecelli edeceksiniz acaba ?

(Bilal Dericioğlu)

Bazen yeni bir gün başlar , bu yeni günün ışıltısıyla herşey bu dansa ortak olur .

Elektrikler gider gelir , dans eder.

Buna özenen hidrofor motoru eğlenceli sesler eşliğinde dans eder ve dansın sonunda keyiften yanar ...

bunu kıskanan su motorunun fişi der ki :

“O yanar da , bende sigorta mı yakmaz mıyım ? “ o da haklı ... bu partiye eşlik eder ve o da yanar ...

Derken kendini dışlanmış hisseden çamaşır makinesi boynunu büker ve içindeki çamaşırları yıkamayı bırakıp hayata küser ...

isyanını çamaşırları kirli bırakmakla gösterir ...

Bu evin partisini izleyen ev sahibi de kararsız bir halde kalakalır ...

Bu çılgınlığa eşlik edip o da sigortaları mı yakmalı ? Dans mı etmeli ? İsyan bayrağı mı çekmeli ? Çekse ; isyan bayrağını nereye asmalı ?

(Orkide Şan)

Nasıl ülkeme faydalı olurumdan çok nasıl kısa yoldan zengin olurum diyen toplumlar tarih sayfalarından silinmeye mahkumdur.

(Serkan Özalan)