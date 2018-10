Yavaş yavaş; hiç bir adımcık atmadan, tek taraflı bir "jest," yığılı duran parça parça sorunları çözmeden, güven artırmadan, şeffaf olmayacak, olamayacak, sadece elitler tarafından yönetilecek tuhaf bir sürece doğru yeniden sürükleniyoruz!! Biliyorum bu tip süreçler, bugüne kadar barışı değil ama siyasetçilerin baş ağrılarına bir nebze şifa ve yeniden seçilmelerine; mevcut statükoların sorgulanmadan devam etmesine hizmet verdi. Görüldüğü gibi bütün taraflar da bu işten oldukça memnun! Sürer durum aynen devam etmekte, ona çizik bile atmadan, rahatlıkla atılabilecek her adım pazarlıkta kullanılmak üzere kapsamlı çözüm süreci için rehin alınmaktadır, ve bütün ümitler big-bang'dan sonraki döneme ötelenmektedir... Böylece Geminin sarsılmadan, dingin bir havada yoluna yavaşça sallana sallana devam etmesi umulmaktadır. Yani bir çeşit zamana oynanmaktadır. Bu arada kuzey, her geçen gün biraz daha Türkiye'ye bağımlı hale gelmekte, güney ise Mono yani tek toplumlu Kıbrıs Ellen Cumhuriyeti durumunu her geçen gün biraz daha kalıcılaştırmaktadır. Ayrıca "Kıbrıs sorununa" ise dünya kadar yeni jeopolitik unsur eklemlenmekte ve içinden çıkılamaz bir hal almaktadır. Umarım yanılırım!!!!

(Mete Hatay)

Bizler, ne kriz patlak verdiğinde ne de bugün, hükümetin krizin sorumlusu olduğunu iddia etmedik. İtirazımız, hükümetin kriz döneminde aldığı kararların sermayeden yana olmasınadır.

Bu hükümetin bir tercihidir. Krizde büyük sermayenin elektrik borcunu bağışlayan, teşvikler dağıtan, çeşitli muafiyetleri sağlayan bu hükümettir.

Özelde sektörde güvencesiz ve sendikasız çalışan emekçiler iş cinayetlerinde ölürken sendikalaşmayı gündemine almayan, küçük üretici ve küçük esnafa kamusal kaynaklardan yeterince pay vermeyen, “herkes elini taşın altına koymalı” diyerek kamu çalışanlarına fatura kesen yine bu hükümettir.

(Salih Erşangil)

Bizler; Dervişe, Selma ve ben yani üçümüz birlikte öykülerden, çizgilerden ve kısa tarihi anlatımlardan oluşan bir kitap hazırlığına giriştik aylar önce...

Bu kentin içinden gelip geçen medeniyetlerin geriye bıraktığı sadece kültürel varlıklar olmamıştır. Onların ruhu, teri ve genleri de bu kentle, kentlilerle beraberdir.

Dervişe'nin öykülerini, Selma'nın o öykülere yaşam katan çizgilerini ve onları bütünleyen benim kısa tarih bilgimi bir kitapta harmanladık. Amacımız kentte yaşanmış birçok olayı öykülerle ve çizgilerle birlikte yorumlayarak sizlere ulaştırmaktı. Bunu bir nebze de olsa başarabilmişsek bu bizim için sadece bir gurur kaynağı olacaktır.

(Okan Dağlı)

Ceza adalet sistemimiz çökmüştür.

Adalet mekanizmasının ve özellikle ceza adalet sisteminin etkin biçimde işlemesini sağlayacak bütün tedbirlerin alınması için suç bilimini (Kriminoloji) kullanılarak hukuk ve yargı reformuna ihtiyacımız hasıl olmuştur.

(Ümit Bahşi)

Geçmişin intikamını almaya çalışanlar geleceği kaybederler ,hele bunu siyasiler yaparsa ülkeleri yok olur.

(Serkan Özalan)