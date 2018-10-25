Yolsuzluk iddialarında adı geçen milletvekilleri kendilerine yapılacak eleştirilere elbette yanıt verip kendilerini savunacaklar. Bunu da yapmaları gerekir...

Konuyla bağlantısı olmayanların adı geçen isimleri tartışanlara karşı sert tavır sergilerken her zamanki uysallığından uzaklaşıp hiddetlenmeleriyle kendilerini de ilişik duruma sokuyorlar...

Yolsuzluk iddialarını tartışmaktan korkmayın? Tartışmaların üzerinde baskı oluşturmayın. Kamuoyu, herkesin dilinden düşmeyen duyumların hukuk karşısında hesap vermesini bekliyor...

(Emin Akkor)

Geçenlerde bir siyasetçi arkadaşım, Maronit konusunu açınca, bana sıkılmış bir vaziyette, "öfff" dedikten sonra şöyle demişti: "Be abi Maronitler bile senin kadar inatçı değil, onlar benim anlattıklarımı kabul ediyorlar ama sen tam bir Türk Maronit oldun çıktın". Evet onlar dertlerini bizim kadar sesli söyleyemiyorlar ve devamlı acılarını içlerine atarak bizim siyasetçilerle takışmadan kaderlerinin belirlenmesini sessizce bekliyorlar. Paylaştığım Ara Güler'le ilgili yazılmış bu yazı da tam da bu tip azınlıkların dramını anlatan cinsten. Onların çoğunluk tahakkümü karşısında kullandıkları savunma taktiklerini irdeliyor.

(Mete Hatay)

Psikiyatrist Doç. Dr. Mehmet Çakıcı uyuşturucu ile savaşımda en yetkili ve en güvenilir kimliklerden biridir... Bu bağlamda düzenlediği son basın toplantısında araştırmalarının ve saptamalarının sonuçlarını açıklarken yine tüylerimizin diken diken fırlamasına vesile oldu. Nereye gidiyoruz gerçekten?.. Uyuşturucu kullanım yaşının ilk okullarımıza dek indiğine dikkati çeken Çakıcı, ilkokul öğrencilerinin yüzde birinin, orta öğretim öğrencilerinin ise yüzde beşinin uyuşturucunun korkunç sarmalında olduğunu açıkladı.

Bunlar hepimizi derinden düşündürmesi gereken rakamlar ve oranlardır. İlgiden ve şefkatten yoksun bir nesil yetiştirmekteyiz ki, halkımız ve ülkemiz bunun bedelini gelecekte çok acı ödeyecektir... Sigara ve alkol kullanımı durumlarını ise hiç sormayın. Rekora koşuyoruz, rekora!.. Sıfır toleransla üzerine gitmemiz gereken sorunlardır bunlar… Çünkü bunlar, toplumu çürüten sorunlar…:

Bu arada uyuşturucu belasının tehlike çanlarını fena halde çalmaya başladığı bir ortamda Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu şok bir kararla görevinden istifa etti... Karaokçu’nun istifası kabul edilir mi, edilmez mi orası ayrı bir konu. Asıl önemli olan Karaokçu’nun dayanamayarak görevinden istifaya gereksinim duyması ve bu istifanın nedenleri…

(Abdullah Üçgöz)

Türkiye'de tüm siyasi partiler her hafta basına açık grup toplantıları yaparlar. Parti genel başkanları bu toplantılarda gündemin önemli maddeleri üzerinde konuşarak parti görüşleri doğrultusunda halkı aydınlatırlar ve lehlerine kamuoyu oluşturmaya çalışırlar. Bir de bizim KKTC'ye bakınız... Bizim siyasi parti grupları bırakınız düzenli olarak basına açık toplantı yapmayı, Meclisi bile doğru dürüst toplayamıyorlar... Siyaset bizde halâ amatör!..

(Ahmet Tolgay)

Yeni yeni modalar çıkarmayın suçun büyüğü veya küçüğü olmaz.Suç suçtur.Bu işleri kader mahkumları olayına getirmeyiniz.

(Serkan Özalan)