"KKTC'de tüm taraflarla görüştük" diyor, Çavuşoğlu! Kıbrıs'ın geleceğini konuşurken, diyor... Tam da burada terslik... "Mal sahibi" edası (!) Öznenin Kıbrıs olduğunu unutuyor. Aslında konuşması gereken Kıbrıslı liderlerdir, "garantörler Türkiye ve Yunanistan dahil, tüm taraflarla da görüştük" demesi gereken... Söz "ucuzluktan" açılmışken...

(Cenk Mutluyakalı)

“Memlekette güzel şeyler de, aslında olması gereken şeyler de oluyor. Israrla haber yaptığımız, Mersinlik'teki Özel Çevre Koruma Bölgesi'ndeki kaçak inşaatla ilgili somut adım atıldı. Çevre Dairesi kaplumbağaların yumurtlama alanındaki izinsiz villa inşaatına onay vermedi.”

(Hasan Yıkıcı)

40 yaş üzerindeki her kadın, yılda 1 kez mamografi, ultrason ve doktor muayenesi yaptırmalı.

40 yaş altı için ise ultrason ve doktor muayenesi yeterli.

Mamografi acıtıyor diye eş dosttan duyduklarınızın aksine, aslında hiç de acıtmıyor.

Çevrenizde kanser tecrübesi yaşamış onca insanın tedavi sürecindeki deneyimleri ile ilgili dinledikleriniz, eminim mamografiden çok daha fazla acı vericidir.

Hastalıktan korunmak ve iyileşme sürecini hızlandırmak için kendinize zaman ayırın.

Mamografiden acıtır diye, doktor muayenesinden utanırım diye kaçmayın.

Sizin ve sevdiklerinizin mutluluğu için hemen randevu alın.

(Meliha Pekkan)

Hırsızlığın büyüğü veya küçüğü yoktur. Tavuride böyle başladı. Ancak polis muamelesinin büyüğü küçüğü var. O şerefsiz tecavüzcüler ve tacizciler varya , polis olarak onları Halaç pamuğu edeceksiniz; yüzlerini kapatmaya elleri kalkamayacak hale getireceksiniz. Suçun en kötüsü ve can yakanı kendini savunamayan kişiye , rızası olmayan kişiye yapılan şerefsizliktir. Bunların ölüsünün bile toprakta yeri yok.

(Tamer Karakaşlı)

Bu ülkenin Tarım Bakanı eğer "Koop Süt devlet dairesi değil, fiyatı devlet kontrol edemez" derse, ülkede başını almış gitmekte olan fiyat anarşisinin nedeni çok net biçimde ortaya çıkmış olur... Piyasada halkı kazıklayanlar da devlet görevlisi değillerdir, onlar için de dokunulmazlık vardır öyleyse!... Asıl gerçek şu ki, ülkedeki tüm pahalılıktan sorumlu olan, etkin önlemlerini alamayan basiretsiz hükümettir...

(Ahmet Tolgay)

Üzgünüm yazmak gereği oluştu, sayın bakan Erkut Şahali meclisten geçen yasanın son hali okumadık diye suçlama yapar, ama maalesef kendi okumadı, geçen düzenlemede Tohum ve tohumluk bir biri içine sokuldu, madde güçlenmek yerine çorbaya döndü, keşke son halini okusalardı

(Murat Kanatlı)