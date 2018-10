Futbolumuzda Vizyon ve Misyon sahibi Profesyoneller:

Ülke futbolunun,diplomaları geçersiz, kulüplerini sömüren,çağ dışı kalmış,futbolun en az bilenleri olan Antrenör arkadaşlarımın yerine, bazı kulüplerimiz Türkiye'den gelen antrenör arkadaşlarla çalışmaya başlamış.

Kulüplerimizin, Federasyonumuzun koyduğu kurallara uygun şartlara sahip dünyanın neresinden gelirse gelsin her Antrenörle çalışma hakkı vardır ve buna herkes saygı göstermelidir.

Profesyonel ortamda çalışacak olan bu arkadaşlarımla ihtiyaç duyarlarsa birlikte çalışmaktan mutlu olurum. Ambargoları aşma konusunda, sponsorluk konusunda,futbolcularımıza sağlanacak imkanlar konusunda mutlaka hepimizin öğreneceği farklı düşünceleri olacaktır.

Umarım futbolumuzda ortaya çıkan bu "ihtiyaç" sadece Antrenörlerle sınırlı kalmaz ve tüm futbol camiasına hizmet eden birimlere de yansır.Böylece Futbolumuzdaki gelişime hep birlikte katkı koymuş oluruz.

(Eralp Şerifoğlu)

"Saf tutma" lafı bugünlerde özellikle facebook'ta çokça dillendirilince. 7 sene önce karaladığım bir denemem geldi aklıma.

Saf Arapça ṣff kökünden gelen ṣaff صفّ "sıra, dizi" sözcüğünden alıntıdır. Saf tutmak" deyimi esasında namaz esnasında cemaatin yanyana sıra sıra dizilmesinden gelir. Dışında kalan olursa imam "safları sıklaştıralım ey cemaati müslümin" şeklinde ikaz eder genelde, böylece ahali boşlukları doldurur, sıkışır, dıkışır yeni gelen veya geride kalan inanalara yer açılır. Tümden biat etme halidir. Toplumsal olaylardaki saf tutma da bazen iç eleştirinin ortadan kaldırılmasını, isolit gruplaşmayı, grup etrafına mental duvar çekilmesini, ve kurtarıcı görülen kişiye veya elit gruba mutlak itaati getirir. Özellikle Kolektif narsisizme mağlup olmuş gruplaşmalarda derinlerde yatan güdünün narsistik kişiliğin onanması, kutsanması olduğu için, devamlı bir alarm ve düşman yaratma hali görülür. Tehlikeye karşı "sadece benim yöntemim doğrudur," "sadece ben mücadele edebilirim" söylemleriyle "Kahramanlığın" tekeli yaratılır, ve sonuç olarak farklı mücadele çeşitleri ve gruplar veya çıkış yapan bireyler dışlanır veya şeytanlaştırılır. "Rakip" görülür. "Ya ondansın ya da bizden" tipi buyruklar hür tartışma alanını tahakküm altına alır. Kraldan fazla kralcılar, gruplarının veya "kurtarıcı" olarak gördükleri kişilerin beğenisini almak için devamlı bir eylem haline geçerler ve önüne geleni yaftalarlar. Toksik bir nefret teolojisi etrafında örgütlenen bu tip nihilizm her an her şeyi ve her kesi yıkmaya hazırdır. Yapılan "doğru" mücadeleler bile artık bir savaş aracına dönüşür, hedefin yerini araçlar alır. Belirsizlik doyurur, "kesin çözümler" bire indirilir. İyi niyetle yola çıkan kişiler bile kendilerini ansızın bir tuhaf savaş meydanında bulurlar!

(Mete Hatay)

Kapılar hangi ekonomiye hizmet eder: Döviz patlamasına karşın, Türklerin Güney'de yaptığı harcama Rumların KKTC'de yaptığı harcamadan çok daha fazla. Şimdi yeni kapıların açılmasının hangi tarafa yarayacağını anlamak için müneccim olmaya hiç de gerek yok...

(Ahmet Tolgay)

"Renklere teker teker dokunmayı unutmuşuz, ya da zorumuza gelmiş geçen bu zaman içinde. Yani insana dokunmak varken, renkleri fark etmek dururken, hep zoru seçip mozaiği bozanlara derdimizi anlatmaya çalışmışız!

Ve şimdi üzerimize düşen görev, insana dokunabilmektir. Ama işte zor olan belki de budur, yani kolayı yapabilmektir. Hemen yanı başımızda duran renklere, uzun da bir zaman alacağını bilerek tekrardan, teker teker onlara dokunabilmektir."

(Okan Dağlı)