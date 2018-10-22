Başbakan Yardımcısı : “Savcılığa verilen yolsuzluk dosyalarını engelleyenler var, yavaşlatanlar var" demiş, Anladığım kadarıyla ABD başsavcısını ve New York polis müdürünü kast etmiş, ABD ile ilişkiler bozulmasın diye de açıkça söyleyemiyor..!!

Kudret Hocaaa, lafı gevelemeye gerek yok yarından tezi yok hukuk dairesindeki bas savcı olmak üzere tüm savcıları, polis genel müdürünü görevden al ya da aldırt. Emekli olanların mal varlıklarını araştır, emekli ikramiyesi nelere kadirmiş gör.

Hocaaaaa gombina büyük, teşkilat bildiğin gibi değil. Dosya savcılıkta ise sorumlusu Başsavcıdır nokta .., lafı geveleme direk hedef göster.... Hükümette ömrün yetmeyecek hocaaaa, yeycekler seni da üzgünüm. En azından biraz cesaretli ol.

(Ediz Uzun)un)Hu

Mayıs ayı başında 5 TL olan Euro kuru Eylülün ilk haftası 8 TL’ye kadar çıktı. Sonucunda da yaklaşık %60 zammı hep beraber yedik.Bugunlerde kur 6.4 TL civarında.

Zamları arka arkaya yediğimiz günlerde tüccarlar ve en önemlisi hükümetimizden, kurlardan dolayıdır elimizden birşey gelmez açıklamalarını hergün dinleyip anlayışla karşılamaya çalıştık..Buraya kadar sorun yok.simdi kurlar soz konusu zaman diliminde ciktığı yerden %30 dan fazla değer kaybederek düştü.

zam yapma konusunda hassas davranıp ardı ardına açıklamalar yapıp kolay sindirmemizi sağlamaya çalışanlar niye konuşmuyor. Zamlarda hergün açıklama yapıp anlayış isteyenler, simdi indirim yapılacak açıklamalarını niye yapmıyor. Sebebi varsa açıklanmalı

Başta benzin elektrik ve market fiyatlarında hemen %30 indirime gidilmesi gereklidir .Her gecen gün sırtımızdan haksız kazanç elde ediliyor.

Aksini iddia eden varsa lütfen bize de anlatsın .Yine anlayışla karşılayacağız.

(Kemal Köseoğlu)

Çok Kötü: Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Hasan Işık Özgeçmen'in yakaladığı katil zanlısını KKTC'ye iade etmeyip sınır dışına sürecekmiş!.. Çok kötü bir teamülü başlatmış olacaklar. Cinayet işleyenler yargıdan yakayı sıyırtmak için ya o tarafa, ya da bu tarafa kaçacaklar. İnsaniyet, adalet, vicdan ve yasallık bunun neresinde?

(Ahmet Tolgay)