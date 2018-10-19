Hastalıklı ruhlara, cinsel sapkınlara, kirli zihinlere ve tüm bunlara susanlar...Ülkemizde çocuklar tecavüze uğruyor, sömürülüyor hatta öldürülüyor.... Bir dokunuşta hazzın doruğuna ulaşacağını düşünen pis eller, bir çocuğun bedenine, izinsiz müdahale etme hakkını kendinde buluyor....Ve bu bazen bir baba oluyor... Sönen umutların küllerini kimse görmüyor. Çocuklar susuyor… Haykırmış olsalar da tüm gücüyle, sesini kim duyar ki buralarda? Fiziksel acıdan çok, acıları yürekten onların…

Kepazelik! Rezillik!İğrençlik….

Ülke olarak bu konuda da değil ilerleme göstermek, iyiden iyiye dibe batmış durumdayız. En korkunç olanı da şu ki; toplum artık şiddet ve tecavüz olaylarını normalleştirmeye başladı. Birkaç gün ses çıksa da, iki günde unutulup gidiyor… Hele de Kıbrıslı değilse!!! Biri gelip bize fiziki olarak tecavüz edince mi ses vereceğiz? Ya da kızımıza, karımıza, arkadaşımıza, annemize? Dehşet duygusu illa bizim kapımızı çalınca mı çığlık atacağız?

(Gizem Özgeç)

Özne olmak veya olmamak; işte bütün mesele bu! Bizim bütün meselemiz "özne olmak" ama kimsenin bize "özne olmak" hediye edeceği de yok. Bunu ancak ve ancak özne olmak isteyenler başarabilir.

(Hasan Erçakıça)

başta öğretmenler olmak üzere, radyo tv spiker ve sunucularının, medya yazıcılarının memur milletinin, Türkçe dil bilgisi konuşma ve meramını anlata bilme eğitimine acil ihtiyaçları var

(Cumhur Deliceırmak)

Geçim kavgası başlıyor !

2011 yılında UBP, Maliye Bakanı Ersin Tatar, kamu çalışanına, emekliye ve asgari ücretliye gerçekleşen %14.72 Hayat Pahalılığını maaşlarına yansıtmamış ve dondurmuştu.

Şimdi de 4'lü Koalisyon Ekim, Kasım ve Aralık HP'sini yani yaklaşık %10 Hayat Pahalılığını aynı kesimlere yansıtmatacağım diyor.

Özetle kriz adı altında 2011'den buyana ücretli çalışanın %25 maaşını özelde Maliye Bakanlığı genelde Hükümet çalacağım diyor.

Ek artış değil ki bu. Ek artış talebi de yok. Siz enflasyonu maaşlara, Asgari Ücretliye yansıtmazsanız bu piyasa nasıl dönecek bu insanlar nasıl geçinecek peki ?

(Devrim Barçın)