Herzaman bahsettim. Yasalarımız birinci dünya harbinden kalma. Caydırıcı değil, daha fazla suç işlemeye müsait yasalarımız mevcut. Bu memlekete kimin geldiği değil, KKTC’nin yasalarının zafiyeti ve yumuşaklığı bu insanları suça teşvik ediyor. Bazı suçlarda da polisimizin yetkilerini artırmak gerek. Tecavüz , taciz vs. bunlardan yakalanan mahkemeye yuruyerek gidememeli, kan işeyecek hale gelmelidir. Efendim insan haklarıymış , tacize ve tecavüze uğrayanın hakları nerde?. Açık yüreklilikle söyleyim , Özellikle bu konu için elimden geleni vakti geldiğinde yapacam. Taciz ve tecavüz bu memlekette otomatiğe bağlanamaz. 3-4 yıl ceza alıp , 1 yıl yatıp çıkacak. E tamamdıır. Cezasını çekti. Hapisteki dostlarıma da sesleneyim; Lütfen tecavüzden içeri geleni gazzığa oturtun. Devletin yasaları zayıf , sizler içerde yargınızı ve adaletinizi gösterin..

(Tamer Karakaşlı)

Evet meclis önümüzdeki pazartesine kadar toplanamayacak! Nedeni; küstüm oynamam! Ve evet son birkaç yıldır dediğim gibi "bu ülkeye demokrasi fazladır!" Başka türlü yöntemlerle radikal adımlar atılmazsa (ki imkansız gibi) işimiz şinanay!!!

(Aytuğ Türkkan)

5 milyonluk bir ili bir vali yönetiyor 300 bin nüfuslu KKTCyi dört siyasi parti yönetmekten aciz Denetim yok haksızlık Vurgun çok.

(Yusuf Yıldız)

“KKTC Meclisi İç Tüzüğü’nün “Yoklama ve Yeter Sayı” isimli maddesini, okumak isteyenler için aynen aşağıya alıntıladım. Ama önce konuyu kısaca irdeleyelim.

Nisap her sağlanamadığında, herkes birbirini suçlamaya alışmış. Muhalefet diyor ki; nisabı sağlamak iktidarın görevidir. Bu nerede yazıyor ki? Ben çok aradım, bulamadım. Bilen varsa lütfen halkı aydınlatsın. Yasama, bütün vekillerden oluşmuyor mu? Yasamayı çalıştırmak herkesin görevi değil mi?

İlgili maddeden açıkça anlaşılan, bu sorumluluğun elli milletvekiline ait olduğu yönündedir.”

(Cenk Diler)

İçişleri Bakanı Cezaevi'ndeki demografiyle ilgili bazı rakamlar verdi. Hep denir ya eksik statistik yanlış statistiktir. Şu an veya en azından Mart ayında Cezaevinde yatan tutukluların profili şöyle diye biliyorum: KKTC uyruklu 300 civarı (bunların %40'ı çift uyruklu), TC uyruklu 90 civarı. Geri kalan ise üçüncü ülke uyruklu...Toplam tutuklu sayısı 500-530 civarı gidip geliyor. Uyuşturucu suçundan yaklaşık 200 kişi yatmakta... KKTC defacto nüfusa baktığımızda kuzeyde yaklaşık 400-450 bin kişinin bulunduğunu görürüz. Bunun yaklaşık 200 binini KKTC vatandaşları (bunun 60 bini çift uyruklu). 90 bine yakın öğrenci (45 bine yakını TC), 40 bin kayıtlı işçi ve yaklaşık 30 bin aileleri. 40 bin asker ve aileleri olduğunu görüyoruz. Yani Cezaevi suçlu profili yaklaşık olarak ada demografisini yansıtıyor. Benim naçizane görüşüme göre suçla mücadelenin ilk önce doğru veriler ve tesbitlerin yapılmasıyla başlanması gerekir. Suç ve suçlu profili önemlidir. Bir de sadece bir döneme değil, trendlere ve paternlere de bakılmalıdır diye düşünüyorum. Gerekli gereksiz sosyal panik yaratarak, ve ardından etrafı mobese kameralarla doldurarak değil. Suç oranı geçmiş yıllara göre tabii ki artmıştır. Bu da daha örneğin bazı sektörlerin çok ani ve hızlı gelişmesinden -mesela öğrenci sayısı üç senede 50 binden 100 bine çıktı- gelir eşitsizliğinin yükselmesi gibi nedenlerden kaynaklanmıştır.

(Mete Hatay)