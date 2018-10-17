"Müzakerelere kaldığı yerden devam edin yaklaşımı yerine müzakereye geçebilmek için önce nasıl bir müzakere olacağı üzerinde uzlaşmaya varılması gerekliliğine işaret edilmiş olması son derece önemlidir. Müzakere aşamasına geçmeden önce yeni ve yaratıcı fikirlerle tarafların anlaşarak birlikte tasarlayacakları ortak gelecek konusunda kendi aralarında uzlaşmaları ihtiyacına da vurgu yapılmıştır."

(Aral Moral)

Kıbrıslı Türklerin federal bir çözüm yönünde iradesi devam etmektedir. Bu iradeyi de temsil eden de Federal Kıbrıs'ı öngörüp Cumhurbaşkanı seçilen sayın Mustafa Akıncı'dır. Bu perde gerisinde kurulan ilişkilerle değiştirilemez ve yok sayılamaz. Bu adanın, ve çözüm sürecinin ana unsurları ve özneleri Kıbrıs'taki taraflardır. Bu defalarca uluslararası toplum tarafından da teyit edilmişken "yeni düşünceler"le yeni maceralar aramak aslında Kıbrıs Türk toplumunu yok saymaktır. Onun iradesi tanımamaktır. Ve bunu milliyetçi hezeyanların ve geçen yüzyıldan kalan "dava" söylemlerinin arkasına sığınmak da bizi koyduğumuz, adada, bölgede ve dünyada barış hedeflerimizden asla geri döndürmeyecektir.

(Okan Dağlı)

Çözümü ve barışı gerçekten hak etmek, gelecek belirsizliğini ortadan kaldırmak için kendimizi adamak gerekiyor. Ve bu çürümüş düzeni reddetmek....

(Cenk Mutluyakalı)

Rum Lider Nikos Anastasiadis'in durduk yerde başlattığı "gevşek federasyon" tartışması dal - budak salarak büyüyor. Anastasiadis'in Rum Ulusal Konseyi'ne götürdüğü ve olası bir federasyonda önemli yetkilerin merkezi hükümet yerine parça devletlere aktarılmasını öngören bu seçenek, kendi partisinden başka hiçbir siyasi çevrenin sempatisini alamadı... Ne Rum tarafında, ne de Türk tarafında... Nedir niyeti Anastasiadis'in?.. Adamın kafasında 40 tilki dolaşır, ama hiçbirinin kuyruğu birbirine değmez!.. Bu arada yeri gelmişken yakın tarihten bir anımsatma yapmalıyım: "Gevşek federasyon" görüşünü ortaya ilk atan Kıbrıs Türk Halkı lideri, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş'tı... Bu görüşünden dolayı onu çoğu kişi "konfederasyon" yanlısı olarak göstermişti..Şimdi Anastasiadis'in konfederasyon yanlısı olabileceğini tabii ki hiçbirimiz düşünemeyiz... Niyeti konusunda ısrarla ayrıntılı açıklama yapmaya çağrılan Anastasiadis belki kendisinden beklenen o açıklamaları yapar da, biz de bu konu üzerinde tutarlı bir yorum yapabiliriz!..

(Ahmet Tolgay)

Gene bir gün internet uçarken, aklıma geldi 4K video izleyim gibi abuk bir cümle kurasım var.. İnternet ucuz ve uçuş modunda olacaktı, o gün bugündür, alçak sürünmede

(Murat Kanatlı)

Yazmak istiyorsun, haykırmak istiyorsun,sesini çıkarıp bişeyler değiştirmek istiyorsun ama yapamıyorsun. Çünkü artık söylenecek sözün bile kalmadığı yolun sonunu bile görmekte zorlandığımız kapkaranlık bir yoldayız

(Sedat İzcan)