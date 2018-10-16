Yerli istihdamı teşvik ediyoruz madem. Şu an özellikle surlar içerisinde yoğunlaşmış memur olmaktan uzak durmuş kendi yağlarıyla kavrulan, cafeler, barlar, tasarım atölyeleri, el işleri, dans ve sanat okulları, iç mimarlar, müzisyenler, bileşim sektöründe çalışanlar, pansiyonlar, kitapçılar, koleksiyoncular, sahaflık gibi daha hatırlamadığım bir çok yaratıcı meslekle uğraşan yeni nesil esnaflarımız vardır. Bu çocuklar özellikle surlar içine taşındıktan sonra oranın enerjisini dönüştürdüler. Eskiden gitmeye çekinilen bu yerler şimdi gece ve gündüz, turist ve ziyaretçi kaynıyor. Esas Yerel işgücünü teşvik, günümüzü ve geleceğimizi onlarla kuracağımız bu gençleri desteklemekle olacaktır.

(Mete Hatay)

Yaşam şeklimizi değiştiriyoruz.15 günde bir yıkanacağız ya da odun ile kazan kaynatacağız. İşe yürüyerek veya otostop çekerek gideceğiz. Günde bir öğün yemek yiyeceğiz.Etli yemekleri yemeyeceğiz.Gece karartma yapacağız. Soğuk gecelerde odunlu soba yakacağız ,nasıl olsa adamızda orman çok. Meyve yemek ayda bir olacak. Mangal yakmak tarih olacak. Temel tüketim maddeleri üzerine bu kadar zam yapılmaz ama doğru isteyen istediği şeye istediği kadar zam yapabiliyordu çok pardon.

(Serkan Özalan)

Hayvanlara karşı işlenmekte olan barbarca suçlara Yenierenköy'de ürpertici bir halka daha eklendi. Köpekler boyunlarından asılarak infaz edildiler!. Çok iğrenç, çok dayanılmaz... Bu dünyada yaşama hakkının tartışılmaz biçimde hayvanlar için de var olduğunu bu ilkel yaratıklara nasıl anlatmalı?. Acımasız ve ruhsuz köpek infazcılarının polis tarafından bir an önce yakalanmasını ve sevgili Yenierenköy halkının da buna yardımcı olmasını dilerim... Köpekleri de, tüm hayvanları da severim, ama hayvan kimliğine bürünerek masum hayvanların sevimli imajına da saldıran ilkel yaratıkları hiç sevmem...

(Ahmet Tolgay)

UBP’de başkan adayları “aile” kavramı üzerinden yürüyor ama sorsan kimse kimseyi eleştirmiyor, herkes herkese saygılı. Hıhım

(Hüseyin Ekmekçi)

“Ayrı devlet” için dahi...

Hani şu elinde tuttuğun toprağın en azından bir kısmını geri vermek zorundasın!

Geride kalacak için de “uzlaşmak” zorundasın, yine...

Federasyon da olsa...

Konfederasyon da...

İki devlet de...

Fark etmiyor...

“Garantörlük” meselesi de aynı...

Çünkü o garantörler var ya o garantörler!

“Kıbrıs Cumhuriyeti”nin garantörü...

"KKTC"nin değil.

Ah keşke herkes çok daha yüksek sesle konuşabilse, gerçekleri...

(Cenk Mutluyakalı)