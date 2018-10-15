Siyah çelenk

Son zamanlarda sendikalarımızın ve bazı sivil toplum örgütlerinin ,bakanların ya da bazı kurumların kapısına “Siyah Çelenk” bırakma eylemini sıklaştırdıklarını görüyoruz.

Peki ama neden siyah çelenk? Nedir bu siyah çelengi kapıya bırakmanın anlamı ? Bunu biliyor muyuz? Bence bunun cevabı kocaman bir “Hayır”dır.

Siyah çelenk bir çok kültürde cenazelerde kullanılmaktadır. Ülkemizde de cenazelerde, siyah zeminli çelenk üzerine birkaç çiçek ve yeşillik konularak yapılan uygulaması vardır. Bu nedenledir ki öncelikle, siyah çelengin bir “ taziye aracı” olduğunu söyleyebiliriz.

Tabii ki sendikalar, bu renk çelengi “taziye” maksatlı olarak bakanlık kapılarına bırakmamaktadırlar. Sendikacılıkta bir kapıya siyah çelenk bırakmanın anlamı farklıdır. Evet, burada kapısına siyah çelenk bırakılan yere “Sen artık bizim için ölüsün” mesajı verilmektedir. Hatta bir nevi “Sen olduğun sürece seni muhatap almayacağız senle bir daha görüşmeyeceğiz , ya sen ya biz” diye de hodri meydan çekilmektedir.

Sendikacılıkta siyah çelenk, karşısındaki tarafından çok kandırıldığı, karşıdakinin çok yalan söylediği ve bu işi beceremeyecek kadar yeteneksiz olduğunu işaretlemektedir. Siyah Çelenk, Görüşme yolu ile anlaşma imkanının ortadan kalktığını karşı tarafa duyurmaktadır. Tüm barışçıl yolların tükendiğini belirtmektedir.

Ne var ki bir bakıyoruz, siyah çelengi koyan sendika ertesi gün söz konusu makam sahibi ile el sıkışırken boy boy fotoraflar çektirmektedir. Bu da bize göstermektedir ki Sendikacılarımız ya siyah çelenk kullanmakta acele etmişlerdir ya da siyah çelenk koymanın anlamını bilmemektedirler.

Siyah çelenk koymak bu kadar kolay olmamalıdır. Konulmuşsa da verdiği mesajdan bu kadar çabuk vazgeçilmemelidir. Tüm görüşme yolları denenmeli ve başarı sağlanamamışsa kamuoyuna artık kavgadan başka yol kalmadığını duyurmak için kullanılmalıdır

Her şeyi yaptığımız gibi evrensel bir protesto şekli olan siyah çelenk koyma olayını bu kadar kolay yozlaştırmamak gerekir diyor ve bu konuda duayen sendikacılarımızın gerçek fikirlerini merak ediyorum

(Bülent Dizdarlı)

Eleştiri , karşınızdaki kişilerin iyiliği için yapılan bir uyarıdır. Benim temennim , elestiren kişileri muhattab alıp, çözüm üretmek için calismalar yapılmasıdır. Mağusada dün yağmurdan dolayı sorunlar yaşanmıştır. Evini ve işyerini su basan insanlarda tepkisini doğal olarak ortaya koymuşlardır. Peki bu insanlar şikayetini ve eleştirisini kime yapacak, Küçükçekmece Kaymakamına mı Yoksa Gazimağusa belediyesine mi?. Bundan önceki Belediye başkanını niye konuşmazdınız?. Diye şikayet edenler var.Bundan önceki belediye başkanını sandıkta konuştular ve kaybetti. O yüzden hizmet bedeli aldığınız ve halkın olan kurumları , yine halkın eleştirmesi sizin iyiliğniz içindir. Eleştirileri doğru algılayın ve çõzüm üretmeye çalışın...

(Tamer Karakaşlı)

Bugün öğlendi ama unutmadan yazayım.Mahalledeki marketin önünde durup oğluma 20 TL verdim.Bir koyun yoğurdu (güya goyun) al , hem kendine de yemiş.Arabaya elinde yoğurtla gelip ,bana dört lira para üstü verince şaşırdım.Kaç paraydı yoğurt babam dedim. 16 TL. Bardon dedim.İstersen al vereyim biraz daha para da al birşeyler.Yok dedi ve marketten ayrıldık.Geçen hafta hayat pahalılığı oranlarını görünce herhalde yoğurt kapsam dışıdır diye düşündüm.

(Ahmet Ersöz)