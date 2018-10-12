Başbakan Tufan Erhürman ekonomik kriz ile ilgili "ne yapılması gerekiyorsa yaptık" diyor... Sadece bir önerim var; lüks hayata lüks vergi sayın Başbakan.. Lüks araç kullanan "lüks" vergi ödesin, havuzlu villada yaşamayı seçen yine "lüks" vergi ödesin.. İşte o zaman yapabildiğimizi yapmış oluruz! Çünkü talep ettiğimiz vergi ile dövizin bir alakası yok..

(Aytuğ Türkkan)

Yıl 2018 gaz fiyatlarına hükümetin zam yaptığını yazan ve hükümeti eleştiren gazeteciler ile sendikacılar hatta siyasetçiler var.

Hal bu ki bildiğin çamaşır yumuşatıcının fiyatının belirlenmesi gibi bişey.

Düzey gittikçe çirkefleşerek aşağıya doğru iniyor.

Menfaat uğruna drombodo giriyorlar..

(Ahmet Özsoy)

Tufan Erhürman "Çalışma Bakanlığımızla yürüttüğümüz özel sektörde vatandaş istihdamının özendirilmesine ilişkin çalışma on günlük bir süre içerisinde tamamlanacak ve açıklanacak." Yani Zeki Çeler tamamlanmamış bir çalışmayı mı sundu millete? Neyse sunduğuna göre her halde kamusal alanda tartışılmasını istemiştir. Madem kamuoyuna bu çalışmayla ilgili birşeyler söyledi, Taslak çalışma da verilsin ki bilmeden kimseyi üzemeyelim tartışırken. Çünkü açıklamasında hazırlanan şeyler, sosyal adalete ve "eşit iş eşit ücret" prensibine ters düşen unsurlar içeriyor. Tabii burası İsviçre değil fazla abartmamak lazım ama. Yine de hassas olmak gerekir.

(Mete Hatay)

Çalışma Bakanı Sn. Zeki Çeler, özel sektörde çalışanların maaşlarına devlet desteği verileceğini, asgari maaşın 3500 papel olacağını, bunun tüzük değişikliği ile yapılacağını, destek için bütçede kaynak yaratılacağını ve bunun yanında sair şeyleri söylemiştir. Bu açıklama bana, alacaklısından köşe bucak kaçan Nasrettin hocanın hikayesini hatırlattı. Nasrettin, alacaklısı kapıya dayanınca evin damına saklanır. Kapıyı karısı acar, der ki; Efendi, borçtan kacmadık, yolun kenarına diken tohumu ekeceğiz, tohumlar büyüyüp diken olacak, yoldan geçen koyunların yünleri dikenlere takılacak, o takılan yünleri toplayıp eğireceğiz, ip yapıp satacağız ve sana olan borcumuzu ödeyeceğiz... Hikayenin gerisini bilmem ama alacaklının söve saya gittiğini tahmin ediyorum.

(Ahmet Said Sayın)

Kıbrıs’taki anlaşmazlığın kökeninde Rumların, çoğunluk oldukları gerekçesiyle Devlette egemen olmak istemeleridir. Oysa Federasyonlarda siyasal eşitlik vardır. Azınlık, Çoğunluk yoktur ve 1960 Cumhuriyetinde de bu siyasal eşitlik vardı. Ancak Rumlar bunu hazmedemeyerek anayasayı gayrı yasal bir şekilde değiştirmeye kalktılar.

(Nazım Beratlı)

Tüp gaza gelen bu ikinci zam çok insafsız oldu: Yüzde 40!.. Dövizin aldığı zam bile o kadar değil be birader!... Elektriğe de yeni bir zam yapılıyordu, ama bu zammı devlet üstlenmiş, halka yansıtmamak için!.. Jeste bakınız... Gülsek mi ağlasak mı?.. Hükümet KIB TEK'e doğru dürüst elektrik hesabı mı öder?.. Elektrikteki en büyük savurganlık devlet kurumlarında hepimizin gözü önünde yapılır...Bu arada devletin KIB TEK'e elektrik borcu şu anda ne kadar acaba?.. Bir açıklansa da öğrensek... Aslında devletin borcu, halkın borcu demektir... Bu borç da halktan kesilen vergilerle ödenmiyor mu?.. O borç devlet makamlarında oturanların cebinden ödenmez herhalde...

(Ahmet Tolgay)