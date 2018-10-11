Almayın 5 gün bu Domatesi! Yemeyin 7 gün bu Eşeğe layık elmayı.

Gavırmayın bir 10 gün patatesi, yemeyin 20 gün o eti. Ellerinde kalsın Arsızların malları. Çürüsünler, kendileri gibi koksunlar!

(Eralp Şerifoğlu)

Tüm Türkiye kanallarında işadamlarıyla maliye bakanlığıyla işbirliğinde krediler ve gıdada %10 indirim konuşuluyor. Yani sonuç olarak halkın biraz olsun rahatlaması için bir çaba sarfediliyor.

benim kafama takılan ,oradaki krizden dolayı biz KKTC halkı olarak 3 kat fazla etkilendik.bu indirimlerden etkilenecek miyiz? Bizim maliyemizle işadamlarımızın herhangi bir çabası var mı? Yoksa bizimkileri sadece BİNDİRİMLERMİ ilgilendiriyor? bu işlerden anlayan bize de anlatsın lütfen.

(Kemal Köseoğlu)

Zeki Çeler asgari ücretin artırılmasının ekonomiyi çok daha zora sokacağını söyledikten sonra prim sistemiyle gene de asgari ücretin 3,487'e çıkacağını söyledi. İşe yeni başlayanın ise 3,145 tl alacağını belirtti. Benim anlamadığım yeni başlayan biri asgari ücretle işe başlamıyor mu zaten? Prim için şart koşulacak kriterler nedir acaba? Bu işte ben yine bir kurnazlık seziyorum! Asgari ücret, adı üzerinde "asgari" ücrettir, öyle farklı seviyeleri nasıl olur? Olur tabii, burası İsviçre değil ki!

(Mete Hatay)

Bu kez ‘okulda kurs’ üzerinden bir “eğitim bal gibi de paralıdır” tartışması!

Ayda 470 liraya kurs.

Kolej sınavları kaldırılmalı, yerine çok daha çağdaş bir sistem gelmelidir.

Bu sınavlara karşı çıkanlar dahi “yönetim koltuğu”na oturduğu zaman aynı sistemi sürdürüyorlar.

Asıl sorun bu!

Okullarda “kurs” modelinin, kimi öğretmenlerin dershane ya da garajdan bozma sınıflarda aileleri “sağmasından” daha iyi olduğunu düşünüyorum.

En azından kayıtlı...

Yine de sosyal bir yönetimin en temel görevi “eğitim ve sağlık parasızdır” ilkesine aykırı!

(Cenk Mutluyakalı)

Şimdi tam zamanıdır, Doğu Akdeniz'deki dengeler ve Orta Doğudaki çıkarlar mücadelesi sürerken Meclis kararı ile artık Kıbrıs Türk Devleti olarak yolumuza devam kararı üretmeliyiz.Halkımızı aldatmaya ve geleceğimizi karartmaya kimsenin hakkı yoktur.Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Hükümet ve Meclis devam eden görüşmelere nokta koyup yeni bir yol haritasını hayata geçirtmelidir.Bundan sonra Rum komşularımız ile iki ayrı Devlet kıstasları üzerinde görüşüp komşuluk ilişkileri üzerinde kalıcı bir antlaşma için çalışmalıyız.Yarım asırdan fazla bir süredir bizleri azınlık görenlerle ve Kıbrıslılık masalı ile oyalayanlara artık yeter deme zamanı gelmiştir.Bunu yapacak cesaretiniz yoksa referandum ile Halka sorun.Bunu da beceremiyorsanız çekip gidin başımızdan,bu Devlete sahip çıkacak olanlar gelsin artık.

(Sümer Şehitoğlu)