İnsanlar bir fotoğrafa veya resme bakarken o fotoğrafın veya resmin yapıldığı zamanda bulur kendini. Böylece zaman hem şimdidir hem de geçmiş. Örneğin resimdeki genç sanki şimdi buradadır; yahut bu resme bakan gözler şimdi oradadır.

Öyle de, bu iki zaman arasında resimdeki gence ve o resmi çizene neler oldu acaba?

(Mete Hatay)

Size bizim ülkemiz için hiç de yaratıcı olmayan bir haber başlığı söylememi ister misiniz?

“Turist olarak geldi, hırsız olarak tutuklandı.”

Denklem basit aslında:

“Her gelen giremeyecek ülkeye... Turist turiste benzeyecek. Öğrenci de öğrenciye...”

(Cenk Mutluyakalı)

UBP’de kurultay bağlamında genel seçime hazırlık gibi bir hava yaşanıyor. Genel Başkanlığa dört aday var, ama görünen o ki seçim zaferi hiçbiri için çantada keklik değil…

(Ahmet Tolgay)

Sözlü tarih çalışması yaparken Arif hoca ile konuşmaya başlamadan uyardıydı, Kıbrıslının anlattıklarına çok güvenmeyin, yarısı doğru değil, kalan yarısı da şüpheldir demişti. Bugün bunlardan birine gene şahit olduk halk arasında Athalassa akıl hastanesi olarak bilinen yer 1974'te Türk savaş uçakları tarafından bombalanmıştı. hastane alanı bir askeri kampa çok yakındı, bu nedenle benim şahit olduğum Kıbrıslı Rumlar da hastanenin bilerek vurulmadığına inanmaktadırlar... Ne olursa olsun, savaşın tamamen dışında 32 sivil bu bombala sonrası hayatını kaybetti... Anlatmak istediğim hikaye aslında burdan başlıyor... Hazırlık çalışması yaparken, bir Kıbrıs Türk bana "ama bilin onun bodrumunda Rumlar silah saklardı, belki de ondan bombalandı" dedi, ilk bana mantıklı geldi, bilgi yoktu, akla yatkın bir gerekçe olabilirdi. Diğer bir Kıbrıslı Türk ise çatısında uçaksavar olduğunu söyledi, bir Kıbrıslı Rum ise uçağın çatısındaki ıstavroz işaretini görmesi gerektiğinden bahsetti. Aslında tümü de konuyu bilmiyorlardı, neresinin bombalandığından bile haberleri yoktu, yalnızca duydukları şehir efsanelerini tekrarlayıp duruyorladı... Bombalanan yer 3 nolu koğuştu, kadınlar koğuşunun arkası... Ne silah deposu olacak bodrumu vardı, ne de çatısına uçaksavar konabilirdi, ne de tek bir binaydı ki üstüne ıstavros çizesin... Lefkoşa'nın dışında, savaşın ve savaşmanın dışında, hastanede, yatağında ya da tekerlekli sandalyesinde onlarca hasta ve onlara bakmakla yükümlü onlarca hastane personeli üstülerine düşen bombalarla ölmüştü, şimdi, günümüzde bu ölümleri "ama"larla gerekçelendirme uğraşı aslında savaşın yıkımlarını anlamadığımızı gösterir, anlamadığımız sürece de, savaş yıkımı hep kapımızı çalacak

(Murat Kanatlı)

İşte ekonomimizin kurtuluşu bu. Akın akın Kompela vardı bir zamanlar.Şimdi akın akın Garabela. Yok uymadı. Akın akın Gibriyagi...

Aha sizin beğenmediğiniz Kuzeye alıcı çıktı.Ne demişler yenmeyenin yeyicisi var....

(Ahmet Ersöz)

Bugün St. Hilarion Kalesine çekim yapmaya gittik ancak orada çekim yapabilmek için izin alınması gerektiğini öğrendik. Her şey buraya kadar normal, ancak çekim yapmak için bizden izin isteyenler orayı gezen turistlerden niye izin istemiyorlar onu merak ettim. Çünkü biz çekim için kaleye gittiğimiz sırada orada bulunan birçok turist el kameraları ile çekim yapıyordu. Bu durum bana çok garip geldi, sizce de garip değil mi?

(Ufuk Çağa)